نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم السعودية الأسبوعية على اللحوم والدجاج تصل إلى 56% تسوق الآن في المقال التالي
تقدم عروض العثيم السعودية تخفيضات مذهلة بشكل أسبوعي يستطيع من خلاله العميل شراء كافة احتياجاته، كما يمكنك الاستفادة بالهدايا اليومية عند شراء بعض السلع، علاوة على المجلة الشهرية التي تعرض من خلالها خصومات تبدأ من 10٪ وأكثر على مختلف السلع والمنتجات داخل فروع أقسام ماركت العثيم السعودي، ومن خلال موقعنا نقدم لكم تقرير شامل عن أقوى التنزيلات المطروحة داخل أقسام العثيم.
عروض العثيم السعودية
تقدم أسواق عبدالله العثيم بالمملكة العربية السعودية أقوى العروض على ما تعرضه من سلع وصناعات عالمية مميزة من جميع أنواع السلع سواء السلع الغذائية من الأطعمة الطازجة مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك وجميع منتجات الألبان وجميع انواع المجمدات من اللحوم والخضروات والفواكه والمعلبات بأنواعها وأجود زيوت الطعام الصحية وكلها منتجات عالية الجودة، ويتم عمل عروض كبيرة عليها وتخفيضات هائلة.
وتوفر أسواق عبدالله العثيم خصومات خاصة على خدمة التسوق عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بأسواق العثيم وخصم خاص عند الشراء أول مرة أونلاين، كما تمتلك شركة عبدالله العثيم مجموعة كبيرة من شاحنات نقل البضائع المجهزة لهذا الغرض، ويتم بواسطة هذه السيارات توصيل السلع إلي أي مكان بالمملكة العربية السعودية وهذه الخدمة مجانية.
تنزيلات العثيم الأسبوعية
- أهم تنزيلات أسواق العثيم السعودية على على أمريكانا كرات لحم بقري حجم العبوة كيلو جرام بسعر 25.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال سعودي.
- خصومات العثيم السعودي على خضار من أمريكانا بسلة خضراء أو بسلة وجزر حجم العبوة يصل إلى 450 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 8.95 ريال سعودي.
- اشتري من أسواق العثيم زنجر فيليه الدجاج مقدار العبوة كيلو جرام من إنتاج امريكانا بسعر مناسب 38.95 بدلاً من 53.95 ريال سعودي.
- لا تفوت أهم خصومات العثيم السعودية على مسحب الدجاج عادي أو حراق بوزن 750 جرام بسعر 19.50 ريال سعودي بدلاً من 23.95 ريال سعودي.
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