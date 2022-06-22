شوف أقوى عروض جرير على الجوالات في الخليج العربي garir

تتوفر بجميع فروع مكتبات جرير مجموعة متميزة من الأجهزة اللوحية الحديثة، وابجوالات، والساعات، واللابتوبات، وأجهزة آبل apple، وأجهزة سامسونج Sumsung، وأوبو Oppo، وغيرهم من أجهزة مختلفة وخصومات مميزة بجميع الفروع لفترة محدودة ضمن عروض جرير السعودية لهذا الأسبوع، وإليكم التفاصيل….

عروض جرير السعودية في المملكة العربية السعودية

تتوفر بفروع مكتبات جرير بمدن المملكة العربية السعودية السعودية ومن خلال جرير أونلاين jarir online عروض خاصة على أسعار: أجهزة سامسونج جالكسي زد فليب 3 Sumsung galaxy Z_flip باللون البنفسجي، والأسود، والرمادي، وغيرهم الكثير من عروض جوالات ماركة سامسونج Sumsung المختلفة، وعروض أخرى بفروع مكتبات جرير على أسعار هاتف شاومي Poco F4 GT بتوفير 260 ريال سعودي وهدايا بقيمة 799 ريال باللونين الأصفر والأسود، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار هواتف شاومي جي تي بوكو المميزة اف فور باللون الرمادي، كما لديهم جوالات shaw me بألوان مختلفة أخرى، وخصومات مميزة عديدة على أسعار جوالات أخرى.

عروض مكتبات جرير اليوم ولفترة محدودة jarir

تتوفر بفروع مكتبات جرير أيضاً تنزيلات خاصة على أسعار: خواتف اوبو رينز 5 برو Oppo rino 5 pro بخصم 14٪ من السعر الأصلي، من الجيل الخامس باللون الأسود بيعة 256 جيجابايت، وسرعة تشغيل 12 جيجابايت، وتنزيلات أخرى بالفروع على أسعار آبل ايفون 12 الهاتف الذكي بسعة 64 جيجابايت، وبخصم 12٪ من الجيل الخامس، وعروض أخرى عديدة على أسعار هواتف apple iphone المختلفة بخصم 9٪ العادي وماكس.

تنزيلات متنوعة في فروع مكتبات جرير اليوم

عروض مميزة أخرى عديدة في فروع مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم مميز على سعر آبل أيفون 12 من الجيل الخامس باللون البنفسجي بسعة 64 جيجابايت بخصم 12٪، وعروض أخرى منهم على أسعار آبل أيفون apple iPhone 5G باللون الأخضر الصنوبري بسعة تخزين 512 جيجابايت بخصم 6٪، وتنزيلات متعددة أخرى على أسعار هواتف apple iphone باللون البرتقالي، وبخصم 12٪، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار هواتف ابل ايفون باللون الذهبي وسعة تخزين متميزة، وسرعة تشغيل عالية، وتنزيلات حصرية أخرى على أسعار هواتف أوبو رينو 5 برو oppo rino.