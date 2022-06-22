وداعاً لحشرات الصيف.. مكون كالسحر في مطبخك للتخلص من الحشرات والناموس والصراصير نهائيا بدون أي مواد كيميائية

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مكون كالسحر للتخلص من الحشرات والناموس والصراصير نهائيا، من منا لا يعاني من وجود الحشرات والناموس بشكل مبالغ فيه في جميع البيوت، مع العلم يعتبر المطبخ والحمام من أكثر الأماكن التي تتعايش فيها الصراصير والناموس، وأصبحت ربة المنزل عاجزة بسبب عدم قدرتها على التخلص من الناموس والحشرات، مع العلم أنها قامت باستخدام الكثير من المبيدات الحشرية التي تقضي على الحشرات، ولكنها للأسف الشديد لا تأتي بنتيجة، يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، لمعرفة المزيد من المعلومات، ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات الوصفة السحرية للتخلص من الناموس والحشرات
توجد الكثير من الإعلانات التي تعلن عن طرق القضاء على الناموس، ولكن هذه الطرق تحتوي على مواد غير صحية على الإطلاق، بالإضافة إلى أنها من الممكن أن تسبب الحساسية لمعظم الأشخاص الذين يعانون من حساسية الربو وغيرها، وإذا كان لديك أطفال في المنزل، أصبح من الضروري استخدام وصفات طبيعية للتخلص والقضاء على الناموس والحشرات لكي تكون آمنة على الأطفال، والآن سوف نقدم لكم مكونات هذه الوصفة:
- ملعقتين ونصف من الخميرة.
- ملعقة ونصف من الخل الأبيض.
- كمية مناسبة من الماء .
- ملعقتين من زيت الياسمين.
- ملعقة ونصف من زيت الزيتون.
- القليل من الملح.
طريقة تحضير الوصفة في البيت للقضاء على الناموس والحشرات
لو نظرنا في المكونات سوف تجدها أنها لا تحتوي على مواد صناعية إطلاقا، بمعنى أنها أمنة على الأطفال، حتى لو قام الطفل باللعب في الوصفة أو لمسها، لن تؤثر عليه بأي شكل من الأشكال، وهذا هو هدفنا في جميع المقالات التي نقدمها لكم باستمرار، لأننا نريد علاج المشكلة دون إلحاق الضرر بأي فرد من أفراد الأسرة، والآن نعرض لكم خطوات تحضير واستخدام الوصفة
- يجب وضع الماء والخميرة معا في وعاء مناسب، ويتم التقليب حتى تذوب الخميرة.
- يجب وضع باقي المكونات بالتدريج مع الاستمرار في التقليب.
- يتم تقسيم هذه الوصفة في أطباق ويتم وضع كل طبق في غرفة.
- يمكنك وضع 2 طبق في الأماكن الأكثر تواجدا للحشرات.
- بعد مرور خمسة ساعات سوف تجد أن الأطباق مليئة بالحشرات.
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