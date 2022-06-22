انت الان تتابع خبر عاجل| حذف تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين لهذه الفئات..”هتصرف متخافش” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب بطاقات التموين برسالة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، قررت منذ قليل، حذف رسالة تسجيل رقم المحمول، من بونات صرف الخبز لبعض أصحاب بطاقات التموين.

تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

حيث قررت وزارة التموين بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باستثناء كبار السن والسجناء من تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين، حذف رسالة تسجيل رقم المحمول، من بونات صرف الخبز لبعض أصحاب بطاقات التموين فوق 60 عاما، تسهيلا عليهم بدلا من الذهاب لمكاتب التموين أو فروع شركات الاتصالات وشراء خطوط الموبايل وتسجيلها.

خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر

1- تصفح رابط موقع دعم مصر من هنــــــــــا.

2 – كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما.

3 – ظهور اسم رب الأسرة أو صاحب بطاقة التموين إلكترونيا.

4 – كتابة رقم الموبايل المسجل في إحدى شركات المحمول باسم صاحب بطاقة التموين.

5 – ظهور رسالة تفيد بأنه جرى قبول الرقم المحمول إذا كان صحيحا.