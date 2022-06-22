نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعراض وعلامات الحمل المبكرة جداً والفرق بينها وبين أعراض الدورة الشهرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تظهر بعض أعراض الحمل في الأسبوع الأول من الحمل والأعراض كثيرة ومتعددة ومن بينها الإصابة الشعور بالإرهاق وآلام الثدي مع الشعور بالتقلصات الخفيفة وهذه الأعراض لا تظهر عند كافة السيدات وجميعها لا تدل على أن هناك حمل لذلك يلزم ولابد أن يتم إجراء الفحص الطبي للتأكد من حدوث الحمل ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أولى أعراض الحمل المبكر.

أبرز أعراض الحمل المبكرة

هناك الكثير من الأعراض التي تدل على حدوث الحمل ويمكن أن تكون الأعراض شبيهة للأعراض التي تحدث قبل الحيض الروتيني والفاصل في ذلك الأمر هو إجراء تحليل للتأكد من حدوث الحمل وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك الأعراض:

أعراض الحمل المبكرة جداً

تورم في الثديين:

يترتب على التغيرات الهرمونية في بداية الحمل الشعور بألم في منطقة الثديين أو الشعور بزيادة حجم الثدي بالإضافة للشعور بالثقل، ومن أبرز الأعراض أيضًا هو ظهور الاوردة في منطقة الثديين وذلك نتيجة لزيادة حجم الثديين، ومن أجل مكافحة تلك المشكلة لا بد من ارتداء حمالة صدر داعمة بدون أسلاك مع القيام بوضع قماشة عند الثديين في حالة الشعور بالألم.

انتفاخ البطن:

ينتج عن هرمون البروجسترون الكثير من التغيرات في الجسم وبالتالي حدوث استرخاء في عضلات الجسم بما في ذلك عضلات الأمعاء وبالتالي حدوث بطء في عملية الهضم ويترتب على ذلك الشعور بالانتفاخ.

الشعور بالتعب:

يعتبر التعب من أعراض الحمل المبكرة فقد يحدث ارتفاع في هرمون البروجسترون وبالتالي يزداد الشعور بالنوم طوال اليوم وبالتالي انخفاض في نسبة السكر في الدم مع خفض الدم وزيادة ناتج الدم وبالتالي فقدان الطاقة خلال الحمل وهنا يفضل اجراء الاختبار للتأكد من حدوث الحمل.

نزيف خفيف مع الشعور بالمغص:

من أولى أعراض الحمل التي يمكن أن تتعرض لها هي ظهور بقع أو نزيف مهبلي وذلك النزيف يسمى باسم نزيف الانغراس ويحدث ذلك الأمر حين التصاق البويضة المخصبة ببطانة الرحم وذلك بعد مرور أربعة عشر يوم من الإخصاب، وذلك النوع من الزيف يكون أفتح من حيث اللون من الدورة الشهرية العادية ولكنه لا يدوم لفترة طويلة.