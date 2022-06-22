شغل عقلك.. حرك عود ثقاب واحد من هذه الصورة لإصلاح هذه المعادلة بـ3 خيارات مختلفة واكتشف مقدار ذكائك!

و في اللغز هذا يتوجب عليك القيام بتحريك عود ثقاب واحد فقط لاجل تصحيح المعادلة في الصورة، علما بأن هناك 3 خيارات لأجل حل هذه المعادلة.

بامكان الشخص الذي يتمتع بعقل متيقظ حل هذا اللغز في غضون 20 ثانية. فحاول الآن عزيزي المشاهد قبل أن تنظر إلى الأجوبة في الأسفل

أن تنظر إلى الأجوبة في الأسفل.

*الخيار الأول:

اختر عصا من الرقم الأول 8 بحيث تتحول إلى رقم 9 وضعها في رقم الإجابة بحيث تصبح 8.

*الخيار الثاني:

اختر عصا من الرقم الأول 8 بحيث تتحول إلى رقم 6 وضعها في الرقم 4 بحيث تصبح 9.

*الخيار الثالث:

اختر عصا من الرقم الثالث 4 بحيث تتحول إلى الرقم 11.

سيساعدك الابتكار في التفكير على استخلاص إجابات صحيحة ومتعددة في مثل هذه الألعاب الذهنية. فاللغز قد يكون صعبًا بعض الشيء، إلا أنه يحتاج فقط لتركيز وقوة ملاحظة للوصول إلى الحل الصحيح.

ومن المؤكد أنه سيبعث علينا شعورًا رائعًا عندما نكتشف الإجابة في بضع ثوانٍ.