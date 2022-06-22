نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بنصف الثمن عروض لولو على اللحوم والأسماك لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم عملاء لولو هايبر ماركت Lulu hyper market أقوى عروض لولو ماركت على أسعار جميع أنواع البروتينات بخصم يصل إلى 50٪، وعلى غيرهم من سلع ومنتجات غذائية أخرى بكافة الفروع من اليوم وحتى نفاذ الكميات، حيث تقدم مجموعة محلات لولو هذه الخصومات فقط لمدة أيام بسيطة حتى نفاذ الكميات، فتابعونا عبر هذه المقالة من موقع ثقفني لمعرفة تفاصيل أكثر…

عروض لولو السعودية على الوجبات الجاهزة Lulu offers

نقدم لكم أقوى تنزيلات اليوم ضمن عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية بنصف الثمن، ومنها: خصم مميز على سعر الدجاج العربي المشوي، وعلى سعر بانسين بيهون بالكيلو، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار الدجاج بالزبدة بالعظم بالكيلو، وعلى سعر الأرز المقلي المشكل، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار التبولة والخصار المحشي المشكل بالكيلو، وغيرهم من خصومات على أسعار المافنز بالتوت الأزرق، ورول بريازو الدجاج، وعلى أسعار الكنافة بالقشطة، وأيضاً على سعر كيك السكولاتة الوسط، والكوكيز بالشوفان الأبيض والزبيب بالكيلو، وكرواسون الزبدة.

تنزيلات اليوم في لولو هايبر ماركت السعودية Lulu

تتوفر داخل فروع لولو هايبر ماركت أيضاً عدة خصومات مميزة على أسعار: اللحم البقري الباكستاني بالعظم، وعلى سعر لحم الغنم الهندي المقطع، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار لحم نعيمي الانثى السعودي الكامل، وكذلك يوجد بالفروع خصومات على أسعار اللحم البقري البرازيلي، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار لحم نعيمي الشاه المقطع بالعظم، وعروض أخرى منهم على أسعار لحم العجل المحلي، بالإضافة لوجود عروض على أسعار سمك الشيري الصغير، وعلى سعر سمك الكوفر، وفيليه سمك الهامور الأبيض، وخصم آخر على سعر الروبيان النقشر بالكيلو، وروبيان المزارع الوسط.

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية في السعودية

توجد أيضاً بفروع لولو السعودية: خصومات مميزة على أسعار بذور القهوة من ماركة الكيف، وعروض أخرى منهم على أسعار الفول السزداني الني الكبير، وعلى سعر الفسدق الأمريكي السادة، وبالملح، وبالليمون، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار حب الهيل درجة أولى من زدني.