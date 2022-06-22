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رياض - احمد صلاح - رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 6 يونيو 2022 الاستعلام الحكومي عقب الإعلان بشكل رسمي عن موعد الصرف من قبل السفير القطري محمد العمادي والذي سيكون غدا الخميس.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 6 يونيو 2022، إذ سيتم تفعيل الرابط لشهر مايو الجاري بعد قليل تزامنا مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عن موعد الصرف المقرر يوم غد.

وكان سكان قطاع غزة ينتظرون إعلان موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار منذ عدة أيام مع اقتراب مرور شهر على آخر مرة تم صرفها خلال شهر مايو 2022 حيث أعلن اليوم عن الموعد.

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر يونيو من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 23/06/2022 م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية توزيع المنحة القطرية 100$ ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 6 يونيو 2022 الاستعلام الحكومي فور تفعيله يمكنكم الاستعلام عن أسماء المستفيدين من صرف منحة قطر لهذا الشهر يونيو الجاري.