شوف عروض بنده اوفر عروض اضاحي العيد 2022 بتخفيضات وخصومات من هايبر بنده السعودية

تعرف على عروض بنده اوفر عروض اضاحي العيد 2022، حيث يعرض هايبر بنده hyper panda السعودية مجموعة متنوعة من الأضاحي تسهيلًا على المواطنين شراء وذبح وتقطيع أضحية العيد الأضحى، وذلك من خلال بروتوكول منظمم ومقنن من سلسلة متاجر هايبر بنده المتوفرة بالمنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى، المنطقة الغربية والمنطقة الشمالية، بحيث يتم حجز الأضحية في الفترة ما بين 22 يونيو 2022 وحتى 8 يوليو 2022، كما تسري العروض لحين نفاذ الكميات المتاحة أو لحين إنتهاء مدة العرض، وفيما يلي كافة التفاصيل حول نوعية الأضاحي المتاحة، وطريقة الحجز والإستلام، بالإضافة إلى موعد الإستلام وشروط الحجز.

عروض بنده اوفر عروض اضاحي العيد 2022

يوضح هايبر بنده لعملائه طريقة حجز وشراء الأضحية بسهولة وسلاسة دون بذل المزيد من الجهد في البحث والشراء، وإختيار الأضحية وما يترتب عليها من رعاية ومراحل عديدة لحين استلامها بالشكل الملائم، وبالتالي فقد وفر للعملاء مجموعة متنوعة من الأضاحي بما تشمله من خراف متفاوتة الأانواع منها النعيمي، سواكني، بربري، رفيدي، حري، روماني، كما تشمل الأضحية المتوفرة من هايبر بنده عجل كامل أو جمل كامل، وأوضحها المتجر بأسعارها وأوزانها.

أسعار الأضاحي هايبر بنده عروض العيد 1443

خروف بربري متاح أقل وزن 10 كيلو بسعر 749.95 ريال سعودي.

عرض خروف رفيدي متاح بأقل وزن 11 كيلو بسعر 849.95 ريال سعودي.

تيس بربري متوفر أقل وزن 12 كيلو بسعر 849.95 ريال سعودي.

عرض خروف سواكني متاح باقل وزن 18 كيلو بسعر 1349.95 ريال سعودي.

خروف روماني متوفر أقل وزن 18 كيلو بسعر 1399.95 ريال سعودي.

عرض خروف حري متاح أقل وزن 16 كيلو بسعر 1799.95 ريال سعودي.

خروف نعيمي متاح بأقل وزن 23 كيلو بسعر 1949.95 ريال سعودي.

متوفر بالعروض جمل كامل أقل وزن 150-200 كيلو بسعر 5999.95 ريال سعودي.

عجل كامل متوفر أقل وزن 150 كيلو وأعلى وزن 200 كيلو بسعر 7399 ريال سعودي.

طريقة حجز وشراء الأضاحي من بنده السعودية

بإمكان العميل التوجه لأقرب فروع بنده له وذلك لمعاينة نوع الأضحية المراد شرائها وحجزها.

يختار العميل الأضحية المناسبة وفقًا للوزن والسعر المعروض ونوع الأضحية.

حجز الأضحية من خلال دفع ثمنها واستلام إيصال الدفع من الفرع.

تحديد ميعاد استلام الأضحية في الفترة ما بين اليوم الأول- اليوم الثالث من عيد الاضحى.

الإلتزام بيوم الاستلام المحدد والتوجه للفرع للمعاينة.

شروط حجز الأضحية من بنده السعودية

هذه العروض والأسعار متاحة لحين نفاذ الكميات حتى وإن لم تنتهي مدة العروض.

على العميل الإلتزام بموعد الإستلام المحدد في الإيصال.

المحافظة على إيصال الدفع الخاص بالأضحية لتقديمه للفرع حين موعد الاستلام.

غير متاح بأي من فروع بنده شراء أي أضاحي حية.

تقديم طلب تقطيع الأضحية مجانًا أو إستلامها قطعة واحدة.

التوجه للفرع في الموعد المحدد وتقديم إيصال الدفع لاستلام الأضحية.

نتابع معكم كل ما هو جديد في عروض العيد 2022-1443 في السعودية، وذلك من مختلف متاجر السعودية بمناطق المملكة المختلفة، فتابعونا لمعرفة أجدد العروض والتخفيضات والخصومات من خلال موقعنا فور صدورها.