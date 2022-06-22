شوف أحلى المفاجآت و أقوى العروض التسويقية في فروع بنده بالمملكة العربية السعودية إغتنم الفرصة و بادر بالشراء بأقل اﻷسعار و ﻻ تفوت الفرصة

​ هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، عروض وتخفيضات متميزة جدًا خلال يونيو 2022، خلال محركات البحث المختلفة هذه الأيام عدد كبير من المقيمين و الوافدين و العاملين و الحجاج و المعتمرين و السائحين و المواطنين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن العروض والتخفيضات التي تقدمها شبكة فروع بنده في المملكة العربية السعودية خلال الصيف هذا العام وما هي المنتجات التي سوف تكون موجودة داخل هذه العروض، ومقال اليوم سيكون عن أفضل العروض التي يقدمها هايبر بنده السعودية والتخفيضات المختلفة له على المنتجات، وإذا كنت عزيزتي القارئة ممن يبحث عن هذا الموضوع فعليك أن تتابعي هذا المقال إلى نهايته.

​ مالك هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

يمتلك هايبر بنده السعودية رجل من أهم وأنجح رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، وهذا الرجل عمل في وظائف متعددة مما أكسبته خبرة في الكثير من الأمر إلى أن أصبح ضمن أكبر رجال الأعمال في المملكة، وهايبر بنده من أكبر شركات التجزئة الغذائية في الشرق الأوسط وذلك لتعدد فروعها و تنوع البضائع التي تقدمها وفوق كل ذلك يقدم هايبر بنده عروض ترويجية وأسعار تسويقية تنافسية جدآ

​ هايبر بنده المملكة العربية السعودية عروض وتخفيضات متميزة جدًا خلال يونيو 2022

كل أسبوع تقدم مجموعة شركات بنده السعودية مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات المتميزة، وإليكم عروض هذا الإسبوع خلال السطور القادمة:

• تونا خفيفة مفتتة بالزيت النباتي الوها 165 جرام 3 حبات بسعر 9.95 ريال سعودي.

• زيت زيتون للطبخ نادك 1.5 لتر سعر 19.95 ريال سعودي.

• شوفان أبيض كوكوكير 2 +2 بسعر 21.95 ريال سعودي.

• ارز بسمتي ابو كاس 5 كيلو جرام بسعر 27.95 ريال سعودي.

• دجاج ساديا 1000 جرام 4 حبات بسعر .69.95 ريال سعودي.

• طحين فاخر البيكر 1 كيلو جرام 4 حبات بسعر 10.95 ريال سعودي.

• كورن فليكس كلوقز 1 كيلو بسعر 19.95 ريال سعودي.

• صدور دجاج طرية بنده 1 كيلو جرام بسعر 23.95 ريال سعودي.

• مناديل للوجه اعاده تعبئه سيتي بسعر 17.95 ريال سعودي.

• مسحوق غسيل تايد مركز 5 كيلو جرام بسعر 36.95 ريال سعودي.

• جبنة كريم مطبوخ قابل للدهن بوك 900 جرام 2 حبة بسعر 44.95 ريال سعودي.

• جبنة موزاريلا مبشورة كامل الدسم المراعي 750 جرام +250 جرام السعر 29.95 ريال سعودي.