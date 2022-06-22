شوف أقوى العروض و أحلى المفاجآت في فروع مكتبات جريرعلى اﻷجهزة اﻹلكترونية ﻻ تفوت الفرصة إغتنم و بادر بالشراء بأقل اﻷسعار

​ عروض مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية لشهر يونيو 2022، عروض مكتبات جرير السعودية لشهر يونيو 2022 من الموضوعات الهامة جدًا التي يتسائل عنها عدد كبير من المواطنين و المقيمين و الوافدين و الحجاج و المعتمرين و العاملين و السائحين في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن شبكة مكتبات جرير بها مجموعة رائعة من الأجهزة الإلكترونية المتميزة جدًا والتي داخل العرض تكون أسعارها مناسبة للجميع، إن اﻷجهزة اﻹلكترونية أصبحت سلعة ضرورية لكل منزل وكل عائلة إبتداءآ من الطفل في المدرسة اﻹبتدائية و حتى الرجل الكبير البالغ فالطفل يحتاج التابلت أو اللاب توب لحضور الشرح في الفصل الدراسي للتعلم عن بعد و الكبير يحتاج الجوال الذكي لشتى ضروريات الحياة واليوم سأذكر لكم عروض مكتبات جرير السعودية خلال شهر يونيو 2022 وسوف تكون هذه العروض بمناسبة شهر الصيف

​ مكتبات جريرفي المملكة العربية السعودية

مكتبات جرير السعودية هي صرح كبير جدًا من المكتبات موجود في كافة مدن المملكة العربية السعودية، حيث توجد في الرياض أكثر من فرع بالإضافة إلى جدة وكافة المدن الآخرى، وتوجد داخل هذه المكتبات مجموعة كبيرة جدًا من المنتجات حيث توجد المستلزمات المدرسية بكافة أنواعها بالإضافة إلى جميع الأدوت الإلكترونية ومستلزماتها المختلفة، وتتميز كافة منتجاته بالأسعار المتميزة التي تجعلها مناسبة للجميع.

​ عروض مكتبات جريرفي المملكة العربية السعودية لشهر يونيو 2022

خلال هذا الإسبوع ستقدم مكتبات جرير مجموعة من العروض والتخفيضات المتميزة تتمثل في الآتي:

• بينكو زي شاشة للألعاب بسعر 1699 ريال سعودي.

• بينك وبيني زويا شاشة 34 بوصه بسعر 3999 ريال سعودي.

• شاشة بينكيو 31 بوصة بسعر 1999 ريال سعودي.

• سامسونج جي سمارت يو اس بي 43 بوصه بسعر 1999 ريال سعودي.

• بينكيو اي اكس 350 شاشة 35 بوصة بسعر 2599 ريال سعودي.

• شاشة العاب بن كوزوي 27 بوصه بسعر 1049 ريال سعودي.

• ال جي الترايبود 34 بوصة شاشة للألعاب بسعر 1399 ريال سعودي.

• سامسونج ام 5 سمارت من يثور شاشة عرض كمبيوتر بسعر 1349 ريال سعودي.

• شاشة اتش بي اكس سي 23 بوصه بسعر 749 ريال سعودي.

• اتش بي اكس 22 شاشة ألعاب 21 بوصه بسعر 399 ريال سعودي.

• بينكيو جي دبليو 2280 شاشة عرض كمبيوتر بسعر 549 ريال سعودي.

• ديل الين وير 55 شاشه 55 بوصه بسعر 15999 ريال سعودي.