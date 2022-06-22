شوف عروض وخصومات العثيم من 30% ل 70% لمدة 7 أيام لا تفوت الفرصة وتسوق الآن

عروض وخصومات العثيم من 30% ل 70% لمدة 7 أيام، تقدم أسواق عبدالله العثيم بالسعودية أقوى العروض الترويجية والمميزة على العديد من المنتجات المتنوعة التي لا غنى في أي منزل، تتنوع المنتجات ما بين مواد غذائية وغير غذائية وأدوات المطبخ تشمل أجهزة و قدور وغيرها من مستلزمات العرائس وربة المنزل، تتميز عروض العثيم بتلبية جميع متطلبات عملائها بأعلى جودة وأقل سعر، لذا فهى تدعو المتابعين لهذه العروض من عملائها بزيارة فروعها المنتشرة بجميع أنحاء المملكة للاستمتاع بالتسوق والاستفادة من التخفيضات الهائلة على جميع المنتجات قبل نفاذ الكمية.

عروض وخصومات العثيم من 30% ل 70% لمدة 7 أيام لا تفوت الفرصة وتسوق الآن

العروض الاسبوعية من العثيم تشمل العديد من المنتجات والسلع المختلفة بجودة عالية، لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من متابعي أسواق العثيم، وتسري عروض هذا الأسبوع في الفترة من بين يوم الأربعاء 22 يونيو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022م أو حتى نفاذ الكمية، وفيما يلى بعض من أهم العروض الحصرية لهذا الاسبوع:

عروض العثيم الحصرية والمميزة على منتجات العناية بالشعر والبشرة، تقدم أسواق العثيم مجموعة مميزة من الشامبو و لوشن الجسم وكذلك مزيل العرق ومعجون الأسنان بأسعار تنافسية ومتفاوتة، شامبو هيمالايا ضد القشرة 2 * 400 مل بسعر 12.95 بدلاً من 16.95 ريال، شامبو نونو أطفال 3*300مل بسعر 13.95 بدلاً من 19.25 ريال سعودي.

أقوى التخفيضات والعروض الحصرية على الأرز حيث تزداد عملية شراءه خاصة مع اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك، استعداداً للاحتفال بالعيد وإعداد أشهى الأكلات مثل الكبسة والفتة وغيرها قامت أسواق العثيم بتقديم أقوى العروض على الأرز، ملك الأرز بسمتي هندي مزة بسعر 66.95 بدلاً من 77.75 ريال سعودي لوزن 10 كيلو، ابو كاس عنبر كلاسيك 5 كيلو بسعر 49.95 بدلاً من 63.50 ريال سعودي، أرز الطائي مزة بسمتي 10 كيلو بسعر 49.95 بدلاً من 83 ريال سعودي، سعر 10 كيلو أرز تيجان مزة هندي بسمتي 57.95 بدلاً من 72.95 ريال سعودي.

هناك الكثير من العروض التنافسية لهذا الاسبوع على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من أكبر الشركات وبأعلى المواصفات، وكذلك شنط السفر وغيرها من العروض، ويمكن تصفح هذه العروض من خلال الجوال بالدخول على صفحة البروشور الخاصة بعروض هذا الأسبوع.