نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وقت السفر المميزة ومهرجان الطازج للسدحان بأقوي الخصومات الهائلة في المقال التالي

فصل الصيف يأتي ويذهب الجميع التنزه والسفر والذهاب إلى الرحلات، وقت السفر يحتاج إلى شراء مستلزمات كثيرة لأستخدامها أثناء رحلتكم، فأسواق السدحان تقدم لكم عرض تناسب سفرتكم أو أحتياجتكم الأسبوعة، يتوافر العديد من العروض المميزة بأقوي الخصومات الكبري، ويوجد عروض خاصه من شركة المراعي، ولعشاق السفر والتجول تقدم لكم شنطة سفر متنقله بأحجام مختلفة بأول صفحة بالمجلة الأسبوعية، يستمر العرض لمدة أسبوع بجميع الفروع أو حتى نفاذ الكمية. عروض وقت السفر المميزة ومهرجان الطازج للسدحان بأقوي الخصومات الهائلة عرض خاص المراعي جبنه قشطة قابلة للدهن أزرق 12 × 500 جرام، بسعر 26.95 ريال بدلاً من 34.50 ريال.

شنطة سفر عربة مقاس 20، بسعر 129.00 ريال بدلاً من 159.00 ريال

شنطة سفر عربة مقاس 24، بسعر 139.00 ريال بدلاً 179.00 ريال.

شنطة سفر عربة مقاس 28، بسعر 149.00 ريال بدلاً من 199.00 ريال.

أبو قوس حليب بودره كامل الدسم، وزن 2 كيلو، بسعر 43.00 ريال بدلاً من 72.75 ريال.

دوف شامبو شعر متنوع، وزن الحبة 400 ملل، بسعر 10.95 ريال بدلاً من 21.05 ريال.

شاليمار أرز شيلا، مزه هندي، وزن الكيس 10 كيلو بسعر 53.95 ريال بدلاً من 72.50 ريال. مهرجان الطازج من أسواق السدحان مانجو يمني قلب النور، سعر الكيلو 9.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال.

ليمون أصفر سعر الكيلو، 5.95 ريال بدلاً من 7.35 ريال.

خيار طازج ، سعر الكيلو 3.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

كرتونة بيض طازج، 30 حبة، بسعر 19.50 ريال بدلاً من 22.50 ريال.

باذنجان عروس طويل أسود، سعر الكيلو 4.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

فلفل رومي أخضر، سعر الكيلو 5.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال. عروض منتصف الأسبوع ومهرجان الطازج من السدحان توست بريوش، سعر الحبة 7.50 ريال بدلاً من 12.95 ريال.

صحن معجنات مشكله، سعر العبوة 19.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

لحم حاشي بالعظم، سعر الكيلو 28.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال.

خروف بربري كامل، سعره بالكامل 539.00 ريال بدلاً من 799.00 ريال. عروض منتصف الأسبوع من أسواق السدحان زيتون كالامتا أسود كبير، سعر الكيلو 24.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

هيل أمريكي رقم 2، سعر الكيلو 119.00 ريال بدلاً من 200.00 ريال.

كاجو محمص مالح / سادة، سعر الكيلو 59.95 ريال بدلاً من 79.95ريال.

جبنة أبيض دبل كريم هنجاريا، سعر الكيلو 14.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض وقت السفر المميزة ومهرجان الطازج للسدحان بأقوي الخصومات الهائلة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض وقت السفر المميزة ومهرجان الطازج للسدحان بأقوي الخصومات الهائلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.