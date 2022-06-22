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شوف أحدث عروض لولو هايبر ماركت السعودية بتخفيضات تصل إلى نصف السعر في فروع أوتليت جدة وتبوك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض لولو هايبر ماركت السعودية بتخفيضات تصل إلى نصف السعر في فروع أوتليت جدة وتبوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أحدث عروض لولو هايبر ماركت السعودية بتخفيضات تصل إلى نصف السعر في أوتليت فروع جدة وتبوك، والتي جاء فيها تنزيلات كبيرة على تشكيلة متنوعة من المنتجات في الفترة من 18يونيو، وحتي 22 يونيو 2022 م في فروع الأمير فواز، والمروة، والحمدانية، والجامعة، والروابي، وتبوك.

عروض لولو هايبر ماركت
عروض لولو هايبر ماركت

تخفيضات تصل إلى نصف الثمن في أوتليت لولو هايبر ماركت

تم الإعلان عن أحدث عروض لولو هايبر ماركت السعودية في أوتليت فروع جدة وتبوك التي شملت العديد من المنتجات، مثل اللحوم، والدواجن، والخضروات، والفواكه الطازجة، والأسماك، والأجبان، والمقبلات، والمخللات، والوجبات الجاهزة، والتوابل، والمكسرات بتخفيضات هائلة.

ونبدأ هذه العروض ببعض أسعار المنتجات التي تصل نسبة الخصم بها إلى نصف السعر، مثل مسحوق الغسيل من تايد العادي بوزن 2.50 كيلو جرام، والمضاد للبكتيريا بوزن 2.25 كيلو جرام بسعر 18.5 بدلاً من 39.50 ريال لمدة 4 أيام فقط، و عرض آخر على كيلو الطماطم السوري بسعر 2.95 بدلاً من 8.95 ريال للكيلو بحد أقصى 2 كيلو لكل زبون، ولمدة 4 أيام فقط.

كما يوجد خصم 6 ريالات على سعر طبق البيض الأبيض 30 بيضة ليصبح بسعر 12.95 بدلاً من 18.95 ريال بحد أقصى 30 بيضة لكل عميل ولمدة ثلاثة أيام فقط.

تنزيلات لولو هايبر ماركت السعودية على اللحوم
تنزيلات لولو هايبر على اللحوم
تخفيضات لولو السعودية على الأسماك
تخفيضات لولو ماركت السعودية على الأسماك
تخفيضات لولو هايبر ماركت السعودية على الوجبات
وجبات جاهزة من لولو هايبر ماركت السعودية
خصومات لولو أوتليت السعودية على المقبلات
خصومات لولو هايبر السعودية على المقبلات
عروض لولو هايبر ماركت السعودية على الأجبان
تنزيلات لولو هايبر ماركت على الأجبان
تخفيضات لولو ماركت السعودية على الخضروات والفاكهة
تخفيضات لولو على الخضروات والفاكهة
تخفيضات LULU السعودية على الخضروات والفاكهة
تخفيضات لولو على المكسرات والتوابل

تنزيلات على منتجات ساديا أمريكانا في أحدث عروض لولو هايبر ماركت السعودية

جاء في العروض أيضاً خصومات كبيرة على منتجات ساديا، وأمريكانا من منتجات اللحوم والدواجن المصنعة والمجمدة.

خصومات لولو هايبر ماركت السعودية على منتجات ساديا
خصومات لولو على منتجات ساديا
عروض أوتليت لولو هايبر ماركت السعودية في جدة وتبوك
أوتليت لولو على منتجات أمريكانا
تنزيلات لولو هايبر ماركت السعودية
تنزيلات لولو هايبر ماركت السعودية

خدمة التوصيل المجاني والكاش باك في أوتليت لولو السعودية

تقدم لكم فروع لولو هايبر ماركت السعودية عرض توصيل مجاني للمشتريات التي يصل سعرها لأكثر من 99 ريال سعودي، وأيضاً عرض كاش باك 30 بالمائة في حالة الشراء بأكثر من 199 ريال سعودي، وهذا عن طريق إستخدام الكود CB30.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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