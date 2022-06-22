نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض لولو هايبر ماركت السعودية بتخفيضات تصل إلى نصف السعر في فروع أوتليت جدة وتبوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أحدث عروض لولو هايبر ماركت السعودية بتخفيضات تصل إلى نصف السعر في أوتليت فروع جدة وتبوك، والتي جاء فيها تنزيلات كبيرة على تشكيلة متنوعة من المنتجات في الفترة من 18يونيو، وحتي 22 يونيو 2022 م في فروع الأمير فواز، والمروة، والحمدانية، والجامعة، والروابي، وتبوك.

تخفيضات تصل إلى نصف الثمن في أوتليت لولو هايبر ماركت

تم الإعلان عن أحدث عروض لولو هايبر ماركت السعودية في أوتليت فروع جدة وتبوك التي شملت العديد من المنتجات، مثل اللحوم، والدواجن، والخضروات، والفواكه الطازجة، والأسماك، والأجبان، والمقبلات، والمخللات، والوجبات الجاهزة، والتوابل، والمكسرات بتخفيضات هائلة.

ونبدأ هذه العروض ببعض أسعار المنتجات التي تصل نسبة الخصم بها إلى نصف السعر، مثل مسحوق الغسيل من تايد العادي بوزن 2.50 كيلو جرام، والمضاد للبكتيريا بوزن 2.25 كيلو جرام بسعر 18.5 بدلاً من 39.50 ريال لمدة 4 أيام فقط، و عرض آخر على كيلو الطماطم السوري بسعر 2.95 بدلاً من 8.95 ريال للكيلو بحد أقصى 2 كيلو لكل زبون، ولمدة 4 أيام فقط.

كما يوجد خصم 6 ريالات على سعر طبق البيض الأبيض 30 بيضة ليصبح بسعر 12.95 بدلاً من 18.95 ريال بحد أقصى 30 بيضة لكل عميل ولمدة ثلاثة أيام فقط.

تنزيلات على منتجات ساديا أمريكانا في أحدث عروض لولو هايبر ماركت السعودية

جاء في العروض أيضاً خصومات كبيرة على منتجات ساديا، وأمريكانا من منتجات اللحوم والدواجن المصنعة والمجمدة.

خدمة التوصيل المجاني والكاش باك في أوتليت لولو السعودية

تقدم لكم فروع لولو هايبر ماركت السعودية عرض توصيل مجاني للمشتريات التي يصل سعرها لأكثر من 99 ريال سعودي، وأيضاً عرض كاش باك 30 بالمائة في حالة الشراء بأكثر من 199 ريال سعودي، وهذا عن طريق إستخدام الكود CB30.

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