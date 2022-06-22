شوف تخفيضات العثيم اليوم على الخضروات والفواكه الطازجة تصل إلى 50%

عروض العثيم المملكة العربية السعودية، تكون شركة أسواق عبد الله العثيم من ضمن الشركات التجارية التي تواصل المسيرة الخاصة بها من أجل فتح الكثير من مراكز البيع من خلال التجزئة والجملة حتى أصبح السوق من إحدى الأسواق الرائدة في هذا المجال، وأيضًا تعتبر الشركة من الشركات المهمة والرائعة التي توفر الكثير من الخصومات والعروض المذهلة والقوية، كما أن السوق يكون من أشهر الأسواق المهمة التي تعرض تلك العروض والخصومات طوال السنة إلى المستهلكين من المنتجات الغذائية والغير غذائية التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث أن هذه العروض والخصومات قد ساعدت لارتفاع حركة الشراء والبيع.

عروض العثيم السعودية

سوق العثيم يكون من الأسواق التي تمتلك أعداد كبيرة من الأفرع التي تتواجد بكل أنحاء المملكة العربية السعودية التي تم وصول العدد نحو واحد وثلاثون فرع في الجمهورية، حيث أن الشركة تعتبر من أهم الشركات المتميزة بزيارة العديد من الزبائن إليها بصورة مستمرة وكبيرة، كما أنه في سنة 2013 تم استقبال السوق مجموعة كبيرة جدًا من العملاء التي وصلت حوالي 40 مليون زبون إلى أن تم وصول نسبة المبيعة لخمسة مليار، وأيضًا يكون هدف الهايبر الأساسي هو الاستفادة بنموذج المتاجر وهو “وول مارت” مع إدخال السعر القليل بالهايبر في السعودية بالمحلات التجارية الصغيرة.

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