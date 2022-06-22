شوف أقوى العروض وأكبر التنزيلات في اﻷسعار داخل أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية ﻻ تفوت الفرصة لشراء أجود المنتجات بأرخص اﻷسعار

​ مجلة عروض أسواق العثيم السعودية 22 يونيو 2022، مجلة عروض أسواق العثيم السعودية مجلة بها مجموعة من العروض القوية والتخفيضات الكبيرة على بعض منتجات العثيم تقدمها أسواق العثيم كل فترة، وتكون هذه المجلة بها مجموعة كبيرة جدًا من المنتجات الضرورية، وهذه الأيام عدد كبير من المواطنين والوافدين و المقيمين و السائحين و العاملين و الحجاج و المعتمرين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن مجلة عروض اسواق العثيم خلال شهر يونيو 2022، وهذا هو الموضوع الذي سوف أتحدث فيه اليوم بشيء من التفصيل.

​ مميزات أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية

من الأسواق المشهورة جدًا في المملكة العربية السعودية والتي يحبها الجميع هو مجموعة أسواق العثيم وذلك لأنها شبكة كبيرة من الفروع على أراضي المملكة العربية السعودية وكذلك ﻷنها تتميز بالعديد من الأمور التي تميزها عن غيرها، حيث أن أسواق العثيم هو أكبرالأسواق في المملكة العربية السعودية و تقدم خدماتها و كل المنتجات بأسعار تنافسية جدآ ويوجد بها كافة المنتجات التي تحتاج إليها جميع أﻷسر و اﻷفراد و المنازل، كما تقدم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة مقارنة بجميع الأسواق الأخرى، بالإضافة إلى وجود فروع لهذه الأسواق في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

​ مجلة عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية 22 يونيو 2022

تقدم أسواق العثيم مجموعة من العروض والتخفيضات المتميزة جدًا هذا الأسبوع، وإليكم بعض هذه العروض فيما يلي:

• ريش ضاني سعر 189 ريال سعودي.

• كباب حله كاندوز بسعر 169 ريال سعودي.

• جبنه رومي سعر الكيلو 79.95 ريال سعودي.

• فريكو في العالم انك جودا سعر الكيلو 149.95 ريال سعودي.

• جبنة براميلي سادة سعر الكيلو 49.95 ريال السعودي .

• ريكفورد مستورد جبنه سعر الكيلو 189.95 ريال سعودي.

• جبنة براميلي بالفلفل سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي.

• روتانا زبده نيوزلندي سعر الكيلو 139.95 ريال سعودي.

• لانشون ساده أنواع سعر الكيلو 79.95 ريال سعودي.

• صدور رومي حبش الحليمي سعر كيلو 129.95 ريال سعودي.

• حلواني لانشون ساده سعر كيلو 99.95 ريال سعودي.

• زيتون كالاماتا جامبو سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي.

• زيتون كالاماتا سوبر سعر الكيلو 46.95 ريال سعودي.

• شيدر مستورد سعر الكيلو 99.95 ريال سعودي.