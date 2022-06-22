انت الان تتابع خبر عاجل- وزارة التضامن تعلن عن توفير فرص عمل للإناث بمرتبات مجزية – التقديم من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

1- سكرتارية و إستقبالاسم الشركة شركة العصيمي للسياحة العلاجية

مقر العمل المهندسين – الجيزة

العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنة-‎6 سنوات خبرة

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 23 – 28 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

– عدد ساعات العمل: 8 ساعات (وردية صباحية و مسائية).

– يشترط خبرة.

– الراتب حسب الخبرة و الكفاءة.

-السن من ٢٣ الي ٢٨ سنة.

– يشترط إجاده تامه لبرامج Microsoft office.

– اللباقه في التعامل مع العملاء.

– يشترط قرب السكن من المهندسين.

2- سكرتيرة

اسم الشركة مركز لايت لطب الاسنان

مقر العمل السادس من اكتوبر – الجيزة

تاريخ الإعلان منذ 10 ساعات

العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة لا يشترط

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية لا يشترط

السن المطلوب 18 – 35 سنة

الحاسب الآلي لا يشترط

المؤهل المطلوب تناسب كل المؤهلات

مايكروسوفت أوفيس لا يشترط

الراتب الأساسي 2500 – 2800 جنيه مصري

مطلوب على وجه السرعه سكرتيره و مساعده طبيب اسنان للعمل بمركز اسنان

يفضل من سكان ٦ اكتوبر و الشيخ زايد

السن من ١٨ الي ٣٥ سنه

مواعيد العمل من ٢ مساء حتي ١٠ مساء ( أجازه الجمعه)

للتواصل واتس اب : 01207661128