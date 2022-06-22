انت الان تتابع خبر عاجل- وزارة التضامن تعلن عن توفير فرص عمل للإناث بمرتبات مجزية – التقديم من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
1- سكرتارية و إستقبالاسم الشركة شركة العصيمي للسياحة العلاجية
مقر العمل المهندسين – الجيزة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة-6 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 23 – 28 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
– عدد ساعات العمل: 8 ساعات (وردية صباحية و مسائية).
– يشترط خبرة.
– الراتب حسب الخبرة و الكفاءة.
-السن من ٢٣ الي ٢٨ سنة.
– يشترط إجاده تامه لبرامج Microsoft office.
– اللباقه في التعامل مع العملاء.
– يشترط قرب السكن من المهندسين.
2- سكرتيرة
اسم الشركة مركز لايت لطب الاسنان
مقر العمل السادس من اكتوبر – الجيزة
تاريخ الإعلان منذ 10 ساعات
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة لا يشترط
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية لا يشترط
السن المطلوب 18 – 35 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب تناسب كل المؤهلات
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط
الراتب الأساسي 2500 – 2800 جنيه مصري
مطلوب على وجه السرعه سكرتيره و مساعده طبيب اسنان للعمل بمركز اسنان
يفضل من سكان ٦ اكتوبر و الشيخ زايد
السن من ١٨ الي ٣٥ سنه
مواعيد العمل من ٢ مساء حتي ١٠ مساء ( أجازه الجمعه)
للتواصل واتس اب : 01207661128