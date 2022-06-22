فوائد عشبة الحسك.. صاروخ الرغبة الجنسية

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رياض - احمد صلاح - عشبة الحسك أو الحسكة أو القرطب الأرضي، أوثقب الكرمة، أوالتريبولوس تيريستريس، نبات رائع في زيادة الرغبة الجنسية ليس فقط للرجال لكن للمرأة أيضاً.

نبات الحسك يشيع استخدامه ضمن المكملات الغذائية التي تدّعي أنّه تساعد على زيادة مستويات هرمون التستستيرون (بالإنجليزية: Testosterone).

فوائد عشبة الحسك

زيادة الرغبة الجنسية للنساء والرجال على حد سواء ويقوي الانتصاب لدى الرجال كما أن لها تأثير فعال في تأخير القذف.

خفض مستويات السكر والكوليسترول الضار في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

تقليل أعراض الذبحة الصدرية.

تحسين بعض أعراض انقطاع الطمث؛ مثل: الاكتئاب والتعب.

تعمل على تحسين الحالة المزاجية والحد من تقلبات المزاج.

كيفة استخدام عشبة الحسك لزيادة الرغبة الجنسية

نطحن مقدار معلقة صغيرة من العشبة ثم نذوبها في مقدار كوب من الماء ونغليه على النار، نتركه يبرد ونصفيه ويشرب مرتين لثلاثة يومياً.