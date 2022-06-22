طريقة عمل كبسة السمك البلطي.. دوس لو غاوي فوسفور

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رياض - احمد صلاح - نقدم لكم طريقة عمل كبسة السمك البلطي بخطوات سهلة وبسيطة وهي اكلة تحتوي علي قيم غذائية كبيرة.

مقادير كبسة السمك البلطي

سمك بلطي

أرز بسمتي

ثوم

بصل

كمون

ليمون جاف

قرفة خشب

قرفة ناعمة

طماطم

صلصة طماطم

قرنفل

بهارات سمك

ملح فلفل أسود

كزبرة خضراء

فلفل حار

جنزبيل طازج

كركم

ليمون

كاري

حبهان

ورق لورا

دقيق

طريقة عمل كبسة السمك البلطي

* افرمي الثوم والجنزبيل الطازج وضعيه في حلة على النار مع بصل وقرفة ناعمة وكركم وكاري ضيفي قرنفل وفلفل حار مقطع وقرفة خشب وليمون جاف

* ضعي كمون وملح وفلفل وبهارات وحبهان وورق ولورا وكركم وكاري و قلبي جيدا الخليط ثم ضيفي الماء واتركيه ليغلي وقطعي الطماطم مكعبات متوسطة وضيفيها ثم الكزبرة الخضراء مفرومة

* وافرمي ثوم مع كمون وليمون وملح وفلفل وتبلي به السمك وضعي السمك المتبل في الدقيق واقليه في زيت غزير ساخن ثم ضعي السمك المقلي في صينية فرن بها قليل من الخليط السابق تجهيزه في الحلة وصبي عليه المزيد منها يغلطى بها من كل الجهات

* ادخلي الصينية فرن ساخن ليتشرب السمك الصلصة وضعي الأرز المغسول والمصفى في الحلة واتركيه لينضج على نار هادئة وقدمي كبسة السمك البلطي.