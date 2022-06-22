نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بنصف الثمن أقوى عروض جرير الأسبوعية على الأجهزة من جوالات وأيبادات Garir حتى نفاذ الكميات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لفترة محدودة جداً نقدم لكم أقوى عروض جرير الأسبوعية على أسعار الجوالات والأيبادات مختلفة الأنواع بفروعهم المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية، والتي تتميز بوجود عدة إلكترونيات مختلفة أخرى، والتي يمكنكم التوفسير فيها بنسبة تصل إلى 50%، وعليكم اقتباس العرض قبل نفاذ الكميات إذا كنتم تريدون الحصول على أحدث نسخات الأيباد والإلكترونيات الحديثة، تابعونا لمعرفة تفاصيل العروض:

عروض جرير اليوم وحتى نفاذ الكميات Garir big offers

توجد بفروع مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية مجموعة خصومات مميزة على أسعار: تي سي إل 10 تاب ماكس الكمبيوتر اللوحي بدعم شبكة الجيل الرابع ثماني النواة باللون الأزرق الثلجي 10.3 بوصة، وخصم آخر منهم على سعر آبل أيباد ميني 6 الكمبيوتر اللوحي مع واي فاي 8.3 بوصة باللون الرمادي بسعة 64 جيجابايت، وتنزيل مميز آخر على سعر آبل أيباد ميني 6 الكمبيوتر اللوحي بدعم شبكة الجيل الخامس 8.3 بوصة باللون البنفسجس وسعة تخزين مميزة، كما لديهم خصم آخر على سعر الكمبيوتر اللوحي بدعم شبكة الجيل الخامس بسعة تخزين 1 تيرابايت ثماني النواة.

خصومات أخرى من مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية

نستكمل معكم باقي عروض مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية، ومن بينهم: خصم مميز على سعر تي سي ال 10 تاب ماكس وهدايا بقيمة 329 ريال سعودي، وخصم آخر منهم على سعر أبل أيباد ميني 6 الكمبيوتر اللوحي مع واي فاي بسعة 256 جيجابايت باللون الرمادي الفلكي، وخصم آخر منهم على سعر شاومي باد 5 الكمبيوتر اللوحي مع واي فاي 11 بسعة 128 بوصة ثماني النواه باللون البيض اللؤلؤي، وخصومات أخر على أسعار الكمبيوتر اللوحي بدعم شبكة الجيل الرابع 10.2 بوصة رمادي فلكي، وعرض مميز آخر على سعر الكمبيوتر اللوحي بدعم شبكة الجيل الخامس 11 بوصة ثماني النواه بسعر 9299 ريال سعودي.

خصومات مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية اليوم Garir

توجد أيضاً داخل فروع مكتبات جرير مجموعة مميزة من الخصومات على أسعار: الكمبيوتر اللوحي آبل أيباد برو 2021 مع خاصية الواي فاي ثماني النواه بسعر 5399 ريال سعودي، وعلى سعر الكمبيوتر اللوحي من ماركة Apple ipad mini 6 مع واي فاي، وخصم آخر منهم على سعر سامسونج جالكسي تاب اي 8 الكمبيوتر اللوحي بدعم شبكة الجيل الرابع 10.5 بوصة ثماني النواة باللون الرمادي، وخصم مميز آخر على سعر apple ipad mini 6 الكمبيوتر اللوحي بدعم شبكة الجيل الخامس بسعة 256 جيجابايت باللون الوردي بحجم شاشة 8.3 بوصة، وعروض متنوعة أخرى على باقي أنواع الكمبيوترات اللوحية.

تنزيلات اليوم وغداً في فروع مكتبة جرير jarir

تتوفر أيضاً داخل فروع مكتبة جرير السعودية لهذا الأسبوع: خصومات مميزة على أسعار تي سي ال تاب ماكسي الكمبيوتر اللوحي بدعم شبكة الجيل الرابع ثماني النواة باللون الأزرق الثلجي، وغيرهم من خصومات على أسعار سامسونج جالكسي تاب اي 8 الكمبيوتر اللوحي بدعم شبكة الجيل الرابع ثماني النواة.