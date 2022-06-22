شوف عروض وتخفيضات العثيم الاسبوعية على احتياجات المنزل بخصم 50% تسوق الآن

عروض وتخفيضات العثيم الاسبوعية يحرص على متابعتها الكثير من عملاء العثيم للاستفادة من الأسعار المخفضة، مع اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك تزداد حركة الشراء على الكثير من المنتجات، لذلك تقوم أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية بعمل عروض حصرية لهذا الاسبوع تحت شعار “حنّا الأوفر SAVE MORE” على الكثير من المنتجات والسلع المختلفة والتي يرغب الكثير من عملاء العثيم في شرائها، لتلبية احتياجات المواطنين بتقديم السلع المختلفة من مواد غذائية والغير غذائية والأدوات الإستهلاكية والمنزلية بأعلى جودة وأقل سعر، وتدعو أسواق العثيم جميع عملائها إلى زيارة فروعها بجميع أرجاء المملكة لمتابعة أقوى عروض العثيم لهذا الاسبوع والاستفادة من التخفيضات الحصرية على كل ما يردونه من سلع مختلفة، أو متابعة هذه العروض أونلاين من خلال تصفح البروشور الخاص بعروض هذا الأسبوع.

عروض وتخفيضات العثيم الاسبوعية على الاحتياجات المنزلية بخصم 50% تسوق الآن OTHAIM

تقدم أسواق العثيم السعودية مجموعة من أقوى العروض الترويجية الاسبوعية على السلع المختلفة تحت شعار “طازج دائمًا”، تبدأ العروض في الفترة من 22 يونيو وحتى 28 يونيو 2022، ونعرض فيما يلي بعض من هذه العروض:

العروض الأسبوعية على اللحوم الحمراء، كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 54.95 ريال، سعر الكيلو من لحم الحاشي بدون عظم بسعر 39.95 ريال، لحم حاشي بالعظم الكيلو بسعر 29.95 ريال سعودي، اللحوم من الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة، تدخل اللحوم الحمراء في الكثير من الوصفات لإعداد أشهى الأطباق الرئيسية.

على اللحوم الحمراء، كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 54.95 ريال، سعر الكيلو من لحم الحاشي بدون عظم بسعر 39.95 ريال، لحم حاشي بالعظم الكيلو بسعر 29.95 ريال سعودي، اللحوم من الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة، تدخل اللحوم الحمراء في الكثير من الوصفات لإعداد أشهى الأطباق الرئيسية. أهم العروض على الفواكه والخضروات الطازجة: سلة المشمش بسعر 7.95 ريال، سعر كيلو عنب أبيض 5.95 ريال، علبة خوخ سكري بسعر 7.00 ريال سعودي ، سعر ربطة الثوم 3.95 ريال، الفواكه الخضروات الطازجة واحدة من أهم العناصر الغذائية التي يجب تناولها بشكل يومي لتحسين مناعة الجسم ودعمه بالفيتامينات الأساسية والمعادن المختلفة المفيدة والتى لا غنى سواء للأطفال أو الكبار.

تتنوع المنتجات داخل عروض العثيم لكل اسبوع، فهناك عروض على الأجهزة الكهربائية مثل الشاشات والأجهزة الإلكترونية مثل الموبايلات وغيرها، وكذلك منتجات النظافة والعناية الشخصية بالجسم والبشرة، وأيضًا منتجات الأطفال من حفائظ وزيوت.