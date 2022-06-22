فرصة ذهبية من مسابقة الحلم للاشتراك في أقوى سحبين 100000$ وكيلو ذهب

فرصة ذهبية أمام الآلاف من أجل اللحاق بركاب المشاركة في سحوبات مسابقة الحلم الجديد المقبلة، فالمشتركين على موعد من إنطلاق مراسم السحب على جائزتي الـ 100 ألف دولار أمريكي، وكيلو جرام من الذهب خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدًا يوم 30 يونيو 2022، حيث تحدد هذا اليوم موعد لإعلان أسماء الفائزين مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب المقدم للمسابقة على فضائية إم بي سي، مع العلم أن السحب سيتم بنظام القرعة العشوائية على الهواء مباشرةً، وسيتم الاتصال الهاتفي بالفائز فورًا لتهنئته والحصول عل بياناته.

الاشتراك في مسابقة الحلم

ومازالت الفرصة سانحة أمام الآلاف من أجل الاشتراك في مسابقة الحلم، وذلك من خلال إحدى الطرق الثلاث الآتية:

من خلال الاتصال الهاتفي على رقم بلدك أو الرقم الدولي الموحد في حالة عدم وجود رقم لدولتك في دليل المسابقة. إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو reve أو dream إلى رقم دولتك أيضًا. تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتثبيته على جوالك والاشتراك من خلاله برقم موبايلك.

الإجابة الصحيحة على الأسئلة.

مع الأخذ في الاعتبار أنه لابد من الإجابة على الأسئلة التي تصلك عبر رقم موبايلك الذي قُمت بالاشتراك من خلاله بشكل صحيح، لأن الإجابة الصحيحة تقربك من قبول اسمك ضمن من يشملهم السحب الجديد المقبل، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسئلة ليست بالصعبة وتكون في متناول الجميع، وهي أسئلة معظمها عامة، أما في حالة عدم تمكنك من الإجابة بشكل صحيح على تلك الأسئلة، فن تتمكن من دخول أقرب سحب، ولكن يُمكنك المحاولة مرة أخرى من دخول السحوبات اللاحقة.

جدير بالذكر أن مسابقة الحلم أعلنت قيمة السحب الجديد المقبل بعد انتهاء مراسم سحب 30 يونيو، حيث سيكون السحب الذي يليه بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، وسيتم السحب عليه رسميًا في 22 أغسطس المقبل، في حين سيكون السحب الأكبر بقيمة 1 مليون دولار أمريكي في نهاية العام الجاري، يسبقه العديد من السحوبات الأخرى.