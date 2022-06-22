طريقة تنظيف الأذن الصحيحة والآمنة من الشمع والأوساخ في المنزل

دائمًا ما يقوم الكثير من الناس بتنظيف الأذن بطريقة خاطئة، فهذا الأمر لديه الكثير من الأثار الجانبية على الأذن، ويساهم في انسدادها بصورة كبيرة، وبناء على ذلك سنقوم بعرض أكثر من طريقة تنظيف الأذن الصحيحة والتي نصحنا بها الكثير من الأطباء المتخصصين في تلك الأمور.

طريقة تنظيف الأذن الصحيحة

إليكم الطرق الصحيحة لتنظيف الأذن دون أن يكون هناك أي تأثير سلبي على الأذن، وهذا ما سنعرضه بالصورة الآتية:

استخدام قطعة قماش رطبة

نقوم في تلك الطريقة بتمرير قطعة من القماش الرطبة على الأذن من الخارج، فهذه الطريقة أثبتت فاعليتها في تنظيف الأذن من الخارج والتخلص من أي شحوم متواجدة بها بصورة بسيطة.

فيجب ألا يتم إدخال هذه القطعة داخل الأذن، حتى لا تؤثر بشكل سلبي عليها من الداخل.

تليين شمع الأذن

إن هذه الطريقة تخلصنا من شمع الأذن بصورة صحية، فكل ما علينا أن نقوم بوضع قطرات بسيطة من زيت الأطفال أو الجلسرين، فهذه الزيوت تعمل على تليين الشمع المتواجد داخل الأذن.

ري الأذن

نقوم في تلك الطريقة باستعمال سرنجة، حيث تحتوي تلك السرنجة على محلول طبي.

ويتم وضع قطرات من ذلك المحلول داخل الأذن، ويفضل استعمال تلك الطريقة بعد أن نقوم بتليين الشمع المتواجد بالأذن، حتى يتم تنظيف الأذن بالشكل المطلوب.

استخدام زيوت

كل ما علينا فعله، هو القيام بتدفئة قطرات من زيت الأطفال أو زيت الزيتون.

ومن بعدها نقوم بوضع نقاط من ذلك الزيت داخل الأذن.

ويتم ميل الرأس وترك قطرات الزيت داخل الأذن لمدة 15 ثانية، مع ترك وضعية الرأس بهذا الميل.

ويفضل تكرار تلك الطريقة مرتين على مدار اليوم فهذه الطريقة تساهم في تنظيف الأذن من الداخل بشكل فعال.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم كافة التفاصيل التي تدور حول طريقة تنظيف الأذن الصحيحة سواء من الداخل أو الخارج، لكن من الأفضل أن يتم اللجوء إلى الاستشارة الطبية، حتى يتم التفادي من أي خطأ يحدث عند إجراء عملية تنظيف الأذن، فهذه الاستشارة تجنبنا أي انسداد يحدث في الأذن، حيث يعتبر ذلك الأمر من أبرز الأخطاء شيوعًا.