نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 5 أيام فقط خصم يصل ل 60% على جميع المنتجات والأجهزة في المقال التالي
تقوم أسواق العثيم على تقدم أقوى العروض والخصومات التي تتواجد بصورة مستمرة طوال العام أما أن تكون على المنتجات الغذائية والمأكولات الطازجة من اللحوم والخضروات والأسماك والمجمدات وكافة المأكولات الجافة ومنتجات العناية الشخصية والأدوات والأجهزة المنزلية والكهربائية والمنظفات وكل ما يتم توافره في السوق، كما أن هذا السوق يعتبر من أنجح الأسواق الشهيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية التي تستطيع تقديم أقوى العروض والخصومات التي يقوم العديد من المواطنين بالبحث عنها.
عروض العثيم المملكة العربية السعودية
يقوم سوق العثيم من ضمن السلاسل التجارية الكبيرة بالمملكة العربية السعودية وأيضًا جمهورية مصر العربية، كما يمتلك السوق العديد من الأقسام التي تتواجد فيه حتى يتم توفير كافة احتياجات المواطنين والأسر من ضمنها، قسم السوبر ماركت والألعاب والأدوات ومستلزمات الأطفال والحيوانات الأليفة، حيث يتم توافر فيه القسم الذي يخص الأجهزة المنزلية وغير هذا من المستلزمات التي يريدها كافة الأفراد بالمملكة.
عروض العثيم المملكة العربية السعودية
- 4 حبات من حليب أبو قوس السائل مقدار 160 مل يكون بسعر 9.95 بدلًا من 13 ريال سعودي.
- كيلو جرام من شرائح الدجاج بالحجم الكبير يكون بسعر 39.95 بدلًا من 54.95 ريال سعودي.
- 24 قطعة من برجر الدجاج من النوع هرفي يكون بسعر 31.95 بدلًا من 40.95 ريال سعودي.
- برجر الدجاج من النوع الكبير عدد 24 قطعة يكون بسعر 24.95 بدلًا من 35.95 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم
- القهوة العربية من النوع الذوق مقدار 250 جرام يكون بسعر 14.95 بدلًا من 21.25 ريال سعودي.
- 400 جرام من الشاي ليبتون فرط يكون بسعر 14.95 بدلًا من 18.50 ريال سعودي.
- 2 * 100 كيس من الشاي نوعه بنتليز يكون بسعر 11.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- 1.4 لتر من الشراب الاوريجينال بالمانجو عدد اثنان حبة يكون بسعر 9.95 بدلًا من 12 ريال سعودي.
- مناديل الوجه من سانيتا كلوب عدد 6 * 76 حبة يكون سعرها 9.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- 600 مل من الشامبو المرطب نوعه الفيف يكون بسعر 16.95 ريال سعودي.
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