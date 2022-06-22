طريقة تنظيف السجاد بالملح على الناشف للتخلص من البقع في 5 دقائق بدون حك أو مجهود

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من ضمن الأمور المعروفة أن تنظيف السجاد من أكثر الأمور المعقدة التي تواجه ربات البيوت مما يضطروا بعد ذلك من تنظيف السجاد في المغاسل مقابل دفع بعض الأموال، ولكن الكثير من السيدات لا يتمكنون من تحمل هذه التكاليف بأي شكل من الأشكال، لذلك وضحنا لكم مجموعة من الطرق الخاصة لتنظيف السجاد في المنزل باستخدام الملح والتخلص من كل البقع المعقدة الموجودة به.
طريقة تنظيف السجاد بالملح
قبل أن أن يتم البدء في عمليات التنظيف لا بد أن تعرف المكونات التي تدخل في تنظيف السجاد في المنزل:
- نستخدم في الأغلب ماء مع ملح مع أي نوع من مسحوق التنظيف.
- حيث أن أول خطوة في التنظيف هو تنظيف السجاد من كل أنواع الأتربة الموجودة بها حتى لا تجعل الأمر معقد عند استخدام الماء..
- نترك السجاد في الماء أو البانيو لفترة كبيرة من الوقت حتى يتم التخلص من كل الأتربة الموجودة.
- نحضر مكان واسع نضع فيه السجاد حتى يتم تنظيفها بكل سهولة.
- في أثناء تنظيف السجاد تقوم باستخدام فرشاة خشنة للتخلص من كل أنواع البقع الموجودة.
- كما أنه وبعد ذلك تقوم بفرش السجاد في المكان الواسع ونبدأ في صب المسحوق والماء على السجاد.
- كما أنه نبدا في الغسل بشكل جيد وذلك عن طريق استخدام الفرشاة التي وضعناها.
- حيث أنه ويجب أن يتم وضع السجاد بعد الانتهاء من الغسل في مكان يوجد به شمس حتى تجف بسرعة كبيرة ولا يخرج منها أي روائح بسبب الرطوبة بها.
- وفي النهاية يمكنك رؤية النتيجة بنفسك المبهرة والتي سوف تجعلك تقومين بغسل السجاد في منزلك بشكل دائم دون الحاجة فيما بعد إلى أي مشاكل أخرى.
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