نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث وأقوى العروض من لولو هايبر ماركت في المقال التالي

يقدم هايبر لولو أقوى العروض والخصومات على العديد من المنتجات المتنوعة والعديدة سواء كانت منتجات غذائية ومستلزمات مطبخ وأدوات منزلية وأجهزة كهربائية ومعدات إلكترونية حديثة بأسعار مناسبة، كما يقدم هايبر لولو ماركت خصومات على الفوكه والخضروات الطازجة وعروض كثيرة وعديدة على الأطعمة المعلبة والطعام الجاف، ويتواجد أيضا العديد من العروض على اللحوم الطازجة بأنواعها بأسعار مناسبة وكميات غير محدودة والأسماك البحرية المتنوعة، كل هذا وأكثر تجدونه في لولو هايبر ماركت وسنتعرف في السطور القادمة على بعض من هذه الخصومات. عروض لولو احصل على فرن حراري ايكون بسعر 119 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي.

اشتري أيضا قلاية هوائية ايكون بسعة ٢٧ لتر بسعر 599 ريال سعودي بدلا من 659 ريال سعودي.

حماصة الساندوتشات شريحتين ايكون بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 99 ريال سعودي. كما يمكنك الحصول على خلاط يدوي أيكون بسعر 49 ريال سعودي بدلا من 76 ريال سعودي.

تبضع أيضا محمصة توست ايكون بسعة ١٢ لتر بسعر 119 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي.

غلاية كهربائية بسعة ١.٥ لتر ايكون بسعر 49 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي. خصومات لولو هايبر اشتري أيضا صانعة الخبز ايكون بسعر 149 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي.

احصل على عصارة متعددة الوظائف + خلاط ٥ في ١ ايكون بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي. كما يمكنك تبضع موقد حراري شعلتين ايكون بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 329 ريال سعودي.

موقد حراري بشعلتين ايكون بسعر 109 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.

اشتري أيضا عجانة وخلاط ١٠٠٠ واط ايكون بسعر 389 ريال سعودي بدلا من 499 ريال سعودي.

احصل على مقلاة مع غلاية البيض يونيفيرسال بسعر 49 ريال سعودي بدلا من 69 ريال سعودي. تخفيضات لولو اشتري مكبر صوت كاريوكي أيكون بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على مصباح الطوارئ مع كشاف ليد 79 ريال سعودي بدلا من 115 ريال سعودي.

مصباح طوارئ ايكون بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 109 ريال سعودي.

أحصل على قاتل الباعوض قابل لإعادة الشحن منشة مع مصيدة أيكون بسعر 30 ريال سعودي بدلا من 49 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أحدث وأقوى العروض من لولو هايبر ماركت - ثقفني

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