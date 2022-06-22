نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول الأسبوعية علي جميع احتياجاتك في المقال التالي

يقدم العثيم مول عروض كثيرة جدا على جميع احتياجاتك واحتياجات أسرتك من جميع مستلزمات المنزل مثل الملابس والخضروات الطازجة والفاكهة الطازجة، والأجهزة الكهربائية والكوؤس الزجاجية وكل هذا يتوفر عليه خصومات بنسبة كبيرة جدا داخل العثيم مول لذلك أتجه إلي العثيم مول، لتجد كل مستلزماتك الأسبوعية وهذه الخصومات تجدها كل أسبوع داخل العثيم مول، وتسري هذة العروض من الأربعاء ١٥ يونيو حتى الثلاثاء ٢١ يونيو أو حتي نفاذ الكمية. العثيم مول أحصل على غلاية ماء كينوود بسعة ١.٧لتر بسعر 110 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.

اشتري أيضا صانع طعام كينوود بسعر 269 ريال سعودي بدلا من 349 ريال سعودي. كما يمكنك تبضع مقلاة بطاطس دوتس ديجيتال ١٨٠٠ واط بسعر 239 ريال سعودي بدلا من 310 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على مروحة جيباس للمكتب بسعر 85 ريال سعودي بدلا من 110 ريال سعودي.

قدر كاسا بونيتا بغطاء بحجم ٢٨ سم بسعر 50 ريال سعودي بدلا من 62.95 ريال سعودي.

اشتري أيضا قدر كاسا بونيتا بحجم 28 سم بسعر 40 ريال سعودي بدلا من 49 ريال سعودي وبحجم 26 سم بسعر 35 ريال سعودي بدلا من 45 ريال سعودي. خصومات العثيم احصل على طقم قدور كاسا بونيتا ماربل ٨ قطع بسعر 185 ريال سعودي بدلا من 255 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على طقم قدور كاسا بونيتا ٨ قطع بسعر 240 ريال سعودي بدلا من 435 ريال سعودي. فحم للشواء بوزن ١٠ كيلو جرام بسعر 22.95 ريال سعودي بدلا من 32.95 ريال سعودي للكيس.

اشتري أيضا فحم الشرقية متعدد الاستخدامات بوزن ٤ كيلو جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 37.95 ريال سعودي للكيس.

كما يمكنك الحصول على شواية قمرا فورية بسعر 22.95 ريال سعودي بدلا من 34.95 ريال سعودي للحبة.

سيخ للشوي كير ٦ قطع بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 16.95 ريال سعودي للطقم. عروض العثيم مول كما يمكنك شراء غلاية ماء ايفا بسعة ٢.٥ لتر بسعر 49 ريال سعودي بدلا من 79 ريال سعودي للحبة.

اشتري لمبة فليبس ٣ حبات بسعر 18.95 ريال سعودي بدلا 25 ريال سعودي للحبة.

كاسات ماء زجاج بسعر 14.50 ريال سعودي بدلا من 23.95 ريال سعودي للطقم.

اشتري أيضا طقم فناجين ٤ قطع بسعة ٢٥٠ مل يوجد منه اللون الاحمر/ الاسود بسعر 22 ريال سعودي بدلا من 32 ريال سعودي للطقم. عمر شويل - جدة عروض العثيم مول الأسبوعية علي جميع احتياجاتك - ثقفني

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