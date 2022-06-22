انت الان تتابع خبر فرصة لا تعوض.. وظائف خالية بالسفارة الأمريكية بمرتبات مجزية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستخدم الكثير محركات البحث في جوجل، للتعرف على الوظائف الخالية في القطاعات المختلفة، والتقدم لهذه الوظائف.

ونقدم للمتابعين خلال التقرير التالي، الوظائف الخالية التي أعلنت عنها السفارة الأمريكية بالقاهرة بمرتبات تصل إلى 197 ألف جنيه في عدد من التخصصات المختلفة، وكذلك شروطها وآخر موعد للتقدم لكل وظيفة.

كهربائي

من ضمن الوظائف الخالية التي أعلنت عنها السفارة الأمريكية بالقاهرة وظيفة كهربائي بدوام كامل لمدة 40 ساعة أسبوعيًا ، وذلك بمرتب 115 ألفا و 412 جنيها مصريا، على أن يكون آخر موعد للتقديم 23 يونيو الجاري.

عامل مستودع

بدوام كامل لمدة 40 ساعة أسبوعيًا ، وذلك بمرتب 90 ألفا و883 جنيها، وينتهي التقديم 27 يونيو الجاري.

مشغل محطة توليد الكهرباء

بدوام كامل لمدة 40 ساعة أسبوعيًا في مكتب المرافق “FAC” وذلك بمرتب 179 ألفا و271 جنيها، على أن يكون آخر موعد للتقديم لتلك الوظيفة 29 يونيو الجاري.

حراس أمن

بدوام كامل لمدة 40 ساعة أسبوعيًا بمرتبات 90 ألفا و883 جنيها، ويكون آخر موعد للتقديم لتلك الوظيفة 30 يونيو الجاري.

سكرتير للقسم الاقتصادي والسياسي

بدوام كامل لمدة 40 ساعة أسبوعيًا بمرتبات 115 ألفا و412 جنيها، ويكون آخر موعد للتقديم لتلك الوظيفة 30 يونيو الجاري.