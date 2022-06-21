نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل شركات تجميع الشحنات من امريكا للسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت من محبي التسوق الإلكتروني وتبحث دائما عن أفضل المنتجات في المواقع العالمية وخاصة المواقع الأمريكية، فسيكون عليك عليك أولا البحث عن شركة تقوم بتوصيل منتجاتك في وقت قصير وبأقل تكلفة، وبالفعل توجد العديد من الشركات التي توفر لك عنوان أمريكي لشحن منتجاتك، وتقوم بإرسالها إليك أينما كنت.

أفضل شركات الشحن من أمريكا

شركة الشحن تقوم بمنحك عنوان أمريكي، وعند الشراء من أحد المواقع مثل موقع أمازون تستخدم هذا العنوان لشحن منتجك، ثم تتولى تلك الشركة إرسال الشحنة حتى باب بيتك، ومع ذلك تختلف الأسعار بشكل كبير من شركة لأخرى، وهذه هي أفضل شركات الشحن من أمريكا:

شركة WS1.COM

شركة MySU.COM

شركة STACKRY

شركة SHOP AND SHIP

شركة MySU.COM

تقدم لك شركة ماي أس عدة خطط للاشتراك، ويمكنك أن تتصفح الخطط الثلاثة المتاحة لتختار منها الخطة التي تناسب طبيعة الشحنات الخاصة بك,

شركة WS1.COM

تقدم تلك الشركة نوعين من الاشتراكات وهما بيزك وبرايم، ويمكنك تصفح كلا منهما والاشتراك في الخطة التي تناسب كمية المشتريات التي تقوم بها.

شركة STACKRY

شركة ستيكري تمنحك اشتراك مجاني، وتقوم فقط بتحصيل رسم تجميع الشحنات، وشركة ستيكري لها شراكة مع عدة شركات شحن عالمية منها اراميكس وفيديكس.

شركة شوب اند شيب

شوب أند شيب هو موقع تابع لشركة ارامكس، ويمكنك الدخول للموقع واستعراض الباقات السنوية والشهرية وميزة كل باقة، واختر الباقة التي تناسب كمية مشترياتك.

كيف ارسل شحنه من امريكا للسعودية؟

ادخل على الموقع الذي تريد الشراء منه، ستجد في وصف المنتج أبعاده، فقم بالاحتفاظ بتلك الأبعاد.

يحتوي كل موقع من المواقع السابقة على حاسبة لحساب قيمة الشحنة.

ادخل على الحاسبة واختر البلد التي تقيم بها.

يجب أن تسجل وزن الشحنة وأبعادها (الطول والعرض والارتفاع).

ستعرض لك الحاسبة قيمة الشحن مع شركات مختلفة ومدة وصول الشحنة.

عند الاشتراك في شركة الشحن فإنها ستعطيك عنوان أمريكي خاص بك، قم بتسجيل هذا العنوان كعنوان للشحن عند طلب أي منتج من المواقع العالمية، وسيصلك المنتج في الموعد والعنوان المحدد الذي قمت باختياره عند الاشتراك في شركة الشحن.