شوف “بسعر التكلفة” اقوى عروض العثيم لهذا الاسبوع بتخفيضات تصل إلى 70% على كافة المنتجات داخل كافة الفروع بادر بالشراء

اقوى عروض العثيم، خلال الساعات الماضية تم اطلاق اقوى عروض العثيم لهذا الاسبوع في جميع فروعه المنتشرة بكافة أرجاء المملكة السعودية، فدائما ما ينتظر المقيمين والمواطنين اطلاق عروض العثيم سواء اليومية أو الأسبوعية بهدف الاستفادة من التخفضيات الهائلة على كافة المنتجات والسلع التي تحتاجها الأسرة، خاصة مع اقتراب حلول أحد المناسبات الهامة كالأعياد وشهر رمضان المبارك، وخلال عروض العثيم الجديدة لهذا الأسبوع شملت تخفيضات وصلت إلى 70% عدد من السلع، ومن حلال هذا المقال سنضع لكم كتاولوج عروض العثيم.

اقوى عروض العثيم

وجائت اقوى عروض العثيم لهذا الاسبوع في المملكة العربية السعودية تحت شعار “بسعر التكلفة”، في إشارة إلى بيع كل المنتجات التي يضمها العرض بسعر التكلفة دون اضافة نسبة الربح عليها، وقد شمل عرض العثيم الجديد على الكثير من المأكولات والحلوى والأجهزة الكهربائية التي يقبل على شرائها الجميع وخاصة العرائس المقبلات على الزواج، ومن المقرر أن يتم استمرار العرض داخل فروع العثيم بالسعودية حتى نهاية الأسبوع أو حتى نفاذ الكمية، ليتمكن أكبر قدر من العملاء من الاستفادة، وتعد أسواق عبد الله العثيم واحدة من أكبر شركات البيع بالتجزئة في بلدان الشرق الاوسط بأكمله، ويمتلك أكثر من فرع، ودائما ما يقوم ببيع المنتجات ذات الجودة العالية والماركات الشهيرة.

خصومات العثيم ماركت

ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على خصومات العثيم ماركت في السعودية لهذا الأسبوع، حيث تم:

توفير كيلو بلح الشام الذي يعد أحد الحلويات الشرقية المحببة لدى الجميع بسعر 19.99 ريال سعودي.

علبة كريمة دانا للطبخ بحجم 1 لتر بسعر 12.50 ريال سعودي.

علبة كرواسون زود بها 5 وحدات بسعر 7.50 ريال سعودي.

2 كيلو فلفل أخضر حار بسعر 7.95 ريال سعودي.

كيلو طماطم بسعر 4.95 ريال سعودي.

2 ربطة ثوم بسعر 3.95 ريال سعودي.

كتاولوج عروض العثيم الجديدة

كما شملت عروض العثيم الجديدة على الكثير من المنتجات والسلع الأخرى التي تحتاجها كافة الأسر، حيث تم توفير خصومات كبيرة على أسعار الأجهزة الكهربائية والغسالات والثلاجات وأجهزة الميكروويف، كما تم توفير: