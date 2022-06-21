شوف عروض اكسترا السعودية على الشاشات والتكيفات تصل الى 60%

شركة اكسترا تعد من ضمن الشركات التي تختص لبيع العديد من الإلكترونيات التي تتواجد بالشركة بالسعر القليل الذي يقوم الكثير من الأفراد بالبحث عنها حتى تتناسب مع المواطنين، كما أن شركة اكسترا تمتلك نحو اثنان وأربعون فرعًا يكونوا متواجدين في المملكة العربية السعودية وبالإضافة إلى عدد اثنان فرعًا يتم تواجدهم في البحرين وعمان، فهي تعتبر من أكبر الشركات التي تقوم بتقديم العروض الكبيرة والخصومات الرائعة لكافة الأشخاص المتواجدين في المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا السعودية

تكون شركة اكسترا من الشركات المتخصصة في تجارة التجزئة لدى الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والاتصالات، كما أن الشركة من الشركات التي تأسست بالمملكة العربية السعودية عام 2003 الذي يكون من خلال الشركة المتحدة التي تخص الإلكترونيات فهي من الشركات التي تختص في تسويق الأجهزة الإلكترونية والمنزلية من ضمنها، أنظمة الصوت تليفزيونات وهواتف المحمول والكاميرات ومنتجات العناية الشخصية والكمبيوتر المحمول وغيرها من المستلزمات.

تخفيضات اكسترا اليوم

شاشة التلفزيون من النوع تي سي ال حجم 55 بوصة عالي الدقة يكون بسعر 2399 بدلًا من 3449 ريال سعودي.

شاشة التلفزيون من النوع تي سي ال عالية الدقة يكون بسعر 1449 ريال سعودي.

كرسي الألعاب من دي اكس ريسر باللون الأبيض والأحمر والأسود يكون بسعر 899 بدلًا من 1149 ريال سعودي.

كرسي الألعاب من أروزي باللون الأسود يكون بسعر 599 بدلًا من 1099 ريال سعودي.

الحامل الجداري من النوع براتيك حجم من 60 بوصة إلى 100 بوصة يكون بسعر 159 بدلًا من 289 ريال سعودي.

الحامل الجداري من النوع براتيك المنحني والمسطح حجم من 60 انش إلى 100 انش الكامل الحركة للتلفزيون باللون الأسود يكون بسعر 299 بدلًا من 499 ريال سعودي.