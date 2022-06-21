شوف عروض جرير اليوم على الشاشات الذكية تصل الى 56% سارع بالتسوق

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عروض جرير المملكة العربية السعودية، مكتبة جرير من المكاتب التي يتوافر بها أكبر الخصومات القوية في المملكة العربية السعودية بالأسواق المركزية والمالية، حيث أن المكتبة تعتبر من ضمن المكاتب التي استطاعت أن تمنح وتقدم كل احتياجات ومتطلبات العملاء التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، وأيضًا يتوافر في هذه المكتبة كافة المنتجات والسلع التي يريدها طلاب المدارس مع مستلزمات المكاتب أيضًا، فإن مكتبة جرير استطاعت توفير كل ألعاب الأطفال للحصول على كل ما يطلبونه.
عروض جرير السعودية
مكتبة جرير تعمل على تقديم أكبر الخصومات والعروض القوية التي يحتاجها كل الأفراد المتواجدين بالمملكة العربية السعودية، كما أن تلك المكتبة تعد من إحدى المكاتب التي تختص لبيع كافة المستحضرات والسلع التي يحتاجها كل شخص في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن مكتبة جرير من أشهر المكاتب التي توفر أروع العروض والخصومات القوية بالسعر الصغير الذي يناسب كل شخص بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات جرير اليوم
- هاتف من النوع شاومي تي 11 برو سعة 256 جيجابايت 12 جي رام يكون بسعر 2449 بدلًا من 2699 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع سامسونج حجم 65 بوصة الترا اتش دي بلون كسوف الفضة تكون بسعر 7449 بدلًا من 12999 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع هاير حجم 65 بوصة الترا اتش دي باللون الفضي يكون سعرها 6399 بدلًا من 12299 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع تي سي ال حجم 85 بوصة الترا اتش دي تدعم الأندرويد باللون الفضي يكون بسعر 6999 بدلًا من 11499 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر مع الملحقات التي تناسب جهاز 15 بوصة من النوع اتريوم بيغ زيبر كاموفلاج باللون الرمادي المموه أو الأبيض يكون سعرها 149 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع بوما كور باس بلون ليل الغابة يكون سعرها 155 ريال سعودي.
- المقلمة المرنة من الماركة الغير محددة باللون الذهبي أو الفضي اللامع سعرها يكون 19 ريال سعودي.
- آلة تقطيع الورق من النوع روكو 15 بوصة حتى 10 أوراق المعدن أو البلاستيك باللون البني أو الرمادي تكون بسعر 225 ريال سعودي.
- مشرط الأدوات من النوع روكو بالمقبض المطاطي سعة 2.50 سم 13.50 سم يكون بسعر 10 ريال سعودي.
- المقلمة المرنة من الماركة الغير محددة باللون المعدني الخوخي سعرها يكون 9 ريال سعودي.
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