شوف عروض أسواق العثيم السعودية وخصومات قوية على جميع السلع

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عمر شويل - جدة تخفيضات هائلة وعروض كثيرة على السلع الغذائية تنتظركم داخل أسواق عبد الله العثيم في جميع فروعه المنتشرة في المملكة العربية السعودية وذلك لفترة محدودة. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية متوفر لحم عجل بلدي بدون عظم بوزن كيلو جرام. يوجد لحم عجل بلدي بالعظم بوزن كيلو جرام. يوجد لحم حاشي بدون عظم بوزن كيلو جرام. خصم كبير على لحم حاشي بالعظم بوزن كيلو جرام. متوفر أمريكانا كرات لحم بقري بوزن كيلو جرام. يوجد مفروم السعودية غنم بوزن 400 جرام. متوفر أمريكانا زنجر فليه الدجاج بوزن كيلو جرام. متاح زيت زيتون بيتوتي بكر بوزن 1 لتر. يوجد جنى دبس رمان لبناني بوزن 300 جرام. متواجد برجر الكبير دجاج بحجم 24 قطعة. متاح السنبلة ستربس الدجاج بوزن 750 جرام. يوجد أرز مصري من جرين فارمز بوزن 5 كيلو جرام. متاح تونة أمريكانا خفيف قطع بوزن 170 جرام. يوجد أيس كريم باسكن روبنز بالبرالين والكريمة بوزن 500 جرام. يوجد فول الكسيح مدمس حبة كبيرة بوزن 390 جرام. تخفيض على حمص الكسيح بالطحينة بوزن 135 جرام عدد 4 قطع. يوجد ذرة أمريكانا حلوة كاملة بوزن 400 جرام. تخفيض على هيل فيكتو هندي أخضر بوزن 500 جرام. يوجد هونيج لقمة القاضي بوزن 500 جرام. متوفر حليب كامل الدسم مجفف وسريع الذوبان من هالي بوزن 1800 جرام. تخفيض على عافية زيت زيتون إكسترا بوزن 2 لتر. متاح دقيق الأولى فاخر بوزن كيلو جرام عدد 4 قطع. متوفر أرز أبو كأس مزة هندي بسمتي بوزن 5 كيلو جرام. متاح فول من أمريكانا مدمس سادة بوزن 400 جرام عدد 4 قطع. متواجد تونة جرين فارمز خفيف قطع بوزن 170 جرام عدد 3 قطع. متوفر سكر هالي طبيعي ناعم بوزن 10 كيلو جرام. يوجد شبيهة جبن نادك كاسات كريم بوزن 500 جرام. متاح معجون طماطم من كي دي دي بوزن 135 جرام عدد 8 قطع. متاح أرز صن فيلدج كالروز بوزن 5 كيلو جرام. يوجد رويال مسحب الدجاج عادي أو حراق بوزن 750 جرام. متواجد أمريكانا ناجت الدجاج بوزن 750 جرام. متاح كورن فليكس كلوقز أبو ديك بوزن كيلو جرام. متوفر حلاوة طحينية من طعمة سادة بوزن كيلو جرام.

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