شوف عروض العثيم الأسبوعية لفترة محدودة جداً تمتع بخصم 50% علي كل المنتجات

عروض العثيم الأسبوعية، تعتبر أسواق عبدالله العثيم من إحدى الشركات المساهمة بالمملكة العربية السعودية، كما أنها يكون في المرتبة الثانية من أكبر سلاسل للأسواق المركزية بجهة المبيعات بعد سوق بنده الذي يتبع إلى مجموعة صافولا، كما قامت فوربس المجلة الشهيرة بتصنيفها بعام 2016 بالترتيب رقم مائة وتسعة بقائمة الشركات القوية التي يكون عددها مائتان بالعالم العربي، مع تواجدها في الترتيب الثالث بقائمة الشركات القوية للتجزئة بالعالم العربي.

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عروض العثيم الأسبوعية

يكون نشاط شركة العثيم بمجال البيع بالتجزئة والجملة للسلع الغذائية والاستهلاكية عن طريق عدد ثلاثة منافذ أساسية متماثلة بالجملة، والأركان والتجزئة، مع الإضافة إلى قيامها بتشغيل وإدارة المراكز الترفيهية وغيرها، حيث أن شركة العثيم من أفضل الشركات التي تقدم أكبر وأقوى العروض الرائعة التي يبحث عنها كل المواطنين والتي يتم تواجدها على المنتجات الغذائية والغير غذائية وكل ما يتوافر في الهايبر.

عروض العثيم السعودية

تنزيلات العثيم اليومية سعر الكيلو جرام من اللحم الحاشي مع العظام يكون 26.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي. خصومات العثيم الأسبوعية الصندوق من الكرز الصغير يكون بسعر 8.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي. تنزيلات العثيم الشهرية سعر الكيلو جرام من البرتقال العصير يكون 2.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليوم

تخفيضات العثيم الأسبوعية عصير الأناناس من النوع المراعي مقدار 250 مل يكون بسعر 3.95 ريال سعودي. عروض العثيم الشهرية الحلاوة الشعر السادة من النوع جستينية مقدار كيلو جرم يكون بسعر 15.95 بدلًا من 18.35 ريال سعودي. خصومات العثيم اليوم سعر العلبة من اللبنة بينار الطازجة يكون 60.95 بدلًا من 78.75 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الشهرية سعر الكرتون من التمر الصقعي يكون 47.95 بدلًا من 58.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم الشهرية

عروض العثيم الأسبوعية لفترة محدودة جداً تمتع بخصم 50% علي كل المنتجات العرض متاح حتى نفاذ الكمية