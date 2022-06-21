نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأخيرة على السلع الغذائية تصل الى 40% تسوق الآن في المقال التالي
عروض العثيم المملكة العربية السعودية، يكون هايبر بنده من إحدى السلاسل الكبيرة والقوية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث يتواجد في الهايبر الكثير من الأقسام والأصناف حتى يتوافر كافة الاحتياجات والمتطلبات التي يريدها الزبائن المتواجدين بالمملكة العربية السعودية ومن إحدى هذه الأقسام هي، القسم الخاص بالأجهزة المنزلية والحيوانات الأليفة والمأكولات ومستلزمات الأطفال والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية مع الكثير من المستلزمات الأخرى التي يريدها الأشخاص المتواجدين بالمملكة.
عروض العثيم السعودية
سوق العثيم يعمل على توفير العروض الكبيرة والخصومات القوية والمذهلة المتواجدة بالصورة المستمرة طوال السنة سواء كانت من السلع الغذائية والغير غذائية على سبيل المثال، الخضروات والأجهزة الكهربائية والمنزلية والمجمدات والكثير من المنتجات الثانية التي تكون متواجدة في هايبر العثيم، حيث أنه يعد من أشهر الأسواق الناجحة المتواجدة في المملكة العربية السعودية والتي قدمت ومنحت أكبر العروض والخصومات المذهلة إلى المواطنين المقيمين داخل السعودية.
تخفيضات العثيم الأخيرة
- اثنان كيلو جرام من العنب الأبيض يكون بسعر 11.95 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من البصل الأحمر يكون بسعر 1.95 ريال سعودي.
- الكمثرى الأفريقي مقدار اثنان كيلو جرام يكون بسعر 8.95 ريال سعودي.
- سعر الصندوق من البخاري الحمراء يكون 6.95 ريال سعودي.
- الطماطم شيري عدد اثنان علبة سعرها يكون 5.95 ريال سعودي.
- القرع الأمريكي مقدار اثنان كيلو جرام تكون بسعر 4.25 ريال سعودي.
- التفاح الأخضر مقدار كيلو جرام يكون بسعر 5.75 ريال سعودي.
- التفاح من النوع رويال جالا مقدار كيلو جرام يكون سعره 6.45 ريال سعودي.
- البرتقال العصير مقدار كيلو جرام يكون بسعر 2.95 ريال سعودي.
- سعر العلبة من الخوخ السكري يكون 7.95 ريال سعودي.
- الفلفل الأخضر الحار مقدار اثنان كيلو جرام يكون بسعر 7.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأخيرة على السلع الغذائية تصل الى 40% تسوق الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.