نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير الإسبوعية على الهواتف والشاشات خصم يصل إلى 57% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير الإسبوعية على الهواتف والشاشات خصم يصل إلى 57%، يتوفر تلفزيون ال جي حجم 65 بوصة LED يدعم دقة 4K ULTRA HD سمارت تي في باللون الإسود بسعر 3499 ريال بدلا من 5799 ريال توفير 2300 ريال خصم 39%، يتوفر تلفزيون ال جي 50 بوصة LED يدعم دقة 4K ULTRA HD سمارت تي في باللون الأسود بسعر 2499 ريال بدلا من 4599 ريال توفير 2050 ريال خصم 45% ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية لشهر يونيو.

عروض جرير الإسبوعية على الهواتف و الشاشات

يتوفر تلفزبون هاير حجم 58 بوصة LED يدعم دقة 4K ULTRA HD سمارت تي في باللون الإسود، ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية لشهر يونيو بسعر 1849 ريال بدلا من 4349 ريال توفير 2500 ريال خصم 57%، يتوفر ضمن عروض الشاشات مكتة جرير تلفزيون سامسونج حجم 55 بوصة QLED يدعم دقة 4K ULTRA HD سمارت تي في باللون الرمادي بسعر 4049 ريال بدلا من 6499 ريال توفير 2450 ريال خصم 37%.

عروض حرق أسعار مكتبة جرير

يتوفر تلفزيون ال جي حجم 55 بوصة LED دقة 4K ULTRA HD سمارت تي في باللون الإسود، ضمن عروض الشاشات مكتبة جرير بسعر 2699 ريال بدلا من 5099 ريال توفير 2400 ريال خصم 47%، يتوفر ضمن عروض حرق أسعار مكتبة جرير تلفزيون هاير حجم 65 بوصة LED يعمل بدقة 4K ULTRA HD تلفزيون أندرويد باللون الإسود بسعر 2499 ريال بدلا من 4899 ريال توفير 2400 ريال خصم 48%.

عروض أجهزة اللاب توب شهر يونيو

يتوفر لاب توب اتش بي انفي حجم 14 بوصة الجيل الحادي عشر انتل كور i5 سعة 512 جيجا بايت و 4 جيجا رام، ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية لشهر يونيو بسعر 3999 ريال بدلا من 5299 ريال توفير 1300 ريال خصم 24%، يتوفر ضمن حرق أسعار شهر يونيو مايكروسوفت سيرفس برو 7 لابتوب 2 في 1 منفصل 12.3 بوصة انتل كور i5 سعة 256 جيجا بايت و 8 جيجا رام ويندوز 10 بسعر 4299 ريال بدلا من 5449 ريال توفير 1150 ريال خصم 21%.

عروض الهواتف مكتبة جرير

يتوفر هاتف هونر 50 باللون الأسود، الكريستالي و الأخضر الزمردي يدعم شبكة الجيل الخامس، ضمن عروض الهواتف مكتبة جرير سعة 256 جيجا بايت و 8 جيجا رام بسعر 1899 ريال بدلا من 2499 ريال توفير 600 ريال خصم 24%، يتوفر ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية لشهر يونيو هاتف أوبو رينو 5 برو يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 256 جيجا بايت و 12 جيجا رام بسعر 2399 ريال بدلا من 2799 ريال توفير 400 ريال خصم 14%.

يتوفر هاتف ابل ايفون 13 ميني يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 128 جيجا بايت بسعر 2999 ريال بدلا من 3299 ريال توفير 300 ريال خصم 9%، يتوفر ضمن عروض الهواتف مكتبة جرير هاتف هواوي Y9A سعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام يدعم شبكة الجيل الرابع بسعر 949 ريال بدلا من 1099 ريال توفير 150 ريال خصم 13% ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية لشهر يونيو.