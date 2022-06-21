انت الان تتابع خبر حيلة ذكية للتخلص من الزيت الزائد أثناء الطهي.. سوف تدهشك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قد تضيفين عن طريق الخطأ إلى الأطباق أثناء تحضيرها الكثير من الزبدة أو الزيت أو السمن، بحيث لا تُحسنين التقدير، ثم تُضطرين لإزالة المواد الدسمة الزائدة كي لا يشعر أفراد أسرتك بالانزعاج بسبب ثقل نكهتها.

وبطبيعة الحال ستشعرين غالباً بالحيرة في هذا الشأن وتتساءلين عن أفضل طريقة لفعل هذا.

لا تقلقي، يمكنك أن تلجئي في هذه الحالة إلى حيلة منزلية سهلة جداً، وتتطلب منك القيام بهذه الخطوات البسيطة:

ـ احضري قطعة من المحارم الورقية النظيفة مع مكعّبين من الثلج.

ـ لُفّي المكعبات بقطعة المحارم الورقية.

ـ قومي بتمرير قطعة المحارم مع المكعبات على صفحة الطبق الذي أعددتِه، وستلاحظين أنها التقطت كل آثار الدسم تماماً مثلاً المغناطيس.

وسترين أن بقايا السمن أو الزيت أو الزبدة تجمّدت على المحرمة الورقية