تعرفي على أهم سر لنجاح و تماسك عجينة الكبة.. يجعلك متميزة في العزومات

وعليك سيدتي اتباع الطريقة و المقادير بدقة حتى تحصلي على عجينة كبة ناجحة لتصنعي كبة مميزة.

في بعض الأحيان قد تواجهي بعض المشاكل في عجينة الكبة مثل أن تكون لينة زيادة عن اللزوم ، أو غير متماسكة، و بالتالي يصبح من الصعب تشكيلها و حشوها

تعرفي سيدتي على بعض الطرق المجربة التي يمكنك من خلالها تحسين وضمان نجاح عجينة الكبة:

ـ إن كانت العجينة لينة جدا يمكنك إضافة قبضة من السميد الناعم او الطحين مما يعمل على تماسك العجينة و سهولة التحكم بها

ـ اغسلي كمية قليلة من البرغل و اطحنيه ناعما مثل الطحين و اضيفيه تدريجيا لعجينة الكبة مع العجن بطريقة الدعك حتى تحصلي على القوام المناسب

ـ يمكنك في حال أن العجينة لينة لكن ليس بدرجة كبيرة وضع العجين في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الاقل لتتماسك ثم إعادة العمل بها

ـ بعض الشيفات اقترحوا اضافة كمية بسيطة من النشا ايضا مما يساعد على تماسك العجين و سهولة تشكيلها كما أن النشا يضيف قرمشة محببة اثناء القلي لحبات الكبة