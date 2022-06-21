انت الان تتابع خبر الانقلاب الصيفي.. ما هو؟ ولماذا يكون فيه أطول نهار في العام؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعرف الانقلاب الصيفي (Summer Solstice) بأنه اليوم الذي يبدأ فيه فصل الصيف فلكياً، ويتميز يوم الانقلاب الصيفي بأطول نهار بين أيام السنة، وأقصر ساعات لليل.

ويأتي الانقلاب الصيفي كل عام في 20 أو 21 يونيو/ حزيران في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وفي 21 أو 22 ديسمبر/كانون أول في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، لكن ما الذي يحدث فلكيا في يوم الانقلاب الصيفي؟ ولماذا يكون فيه أطول نهار في العام؟

(توضح الخريطة المناطق باللون الأخضر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية التي تشهد الانقلاب الصيفي في شهر يونيو/ حزيران، والمناطق في النصف الجنوبي لتي تشهد الانقلاب الصيفي في ديسمبر/ كانون أول)

ما هو الانقلاب الصيفي؟

بسبب ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، تتغير زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض خلال العام، وبالتالي تتغير نقطة الشروق والغروب الظاهرية في السماء بين الشمال والجنوب، أي أن مسار الشمس في السماء يصبح أعلى أو أدنى على مدار العام، ويوم الانقلاب الصيفي تصل الشمس إلى أقصى نقطة شمالية لها في السماء.

ثم بعد يوم الانقلاب الصيفي (الانقلاب الشمسي)، تبدو الشمس وكأنها تعكس مسارها وتبدأ بالاتجاه جنوباً، أي أن مسار الشمس الظاهري في السماء ينقلب ويبدأ بالاتجاه جنوباً حتى يصل إلى أقصى نقطة جنوبية يوم الانقلاب الشتوي في شهر ديسمبر/ كانون أول.

يترافق مع هذا الحدث الفلكي ظواهر عديدة نشهدها على الأرض، من أهمها: بداية فصل الصيف رسميا، شروق الشمس من أقصى الشمال الشرقي وغروبها في أقصى الشمال الغربي، أطول نهار وأقصر ليل، أقصر ظل، انعدام ظل الظهيرة في المناطق الواقعة على مدار السرطان.

ما الفرق بين الانقلاب الصيفي والانقلاب الشتوي؟

في يوم الانقلاب الصيفي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية (في شهر يونيو/ حزيران)، يكون القطب الشمالي للأرض في أقصى ميل له نحو الشمس، والقطب الجنوبي في أقصي ميل له بعيدا عن الشمس، فتتعامد الشمس فوق مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالًا.

أما في يوم الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية (في شهر ديسمبر/ كانون أول)، يكون القطب الشمالي للأرض في أقصى ميل له بعيدا عن الشمس، والقطب الجنوبي في أقصي ميل له نحو عن الشمس، فتتعامد الشمس فوق مدار الجدي عند خط عرض 23.5 درجة جنوباً.

لماذا يكون يوم الانقلاب الصيفي أطول نهار في العام؟

يوم الانقلاب الصيفي هو اليوم الذي يتلقى فيه النصف الشمالي من الكرة الأرضية أطول فترة لضوء الشمس ، لذلك يكون النهار هو الأطول نهار من بين أيام السنة. وتضرب أشعة الشمس الأرض بزاوية مباشرة أكثر، مسببة الاحترار الفعال الذي نسميه الصيف، لذلك يبدأ الصيف رسمياً من يوم الانقلاب الصيفي.

هل هذا يعني أن يوم الانقلاب الصيفي هو الأكثر حرارة في العام؟

لا، بالرغم من أن الأرض يوم الانقلاب الصيفي تتلقى ضوء الشمس لأطول وقت في العام، لكن درجة الحرارة عادة لا تصل إلى ذروتها السنوية إلا بعد شهر أو شهرين. يرجع السبب في ذلك إلى أن الماء ، الذي يتكون منه معظم سطح الأرض ، له حرارة نوعية عالية، مما يعني أن الأمر يستغرق بعض الوقت لتسخينه وتبريده. ولهذا السبب ، تستغرق درجة حرارة الأرض حوالي ستة أسابيع لتصل إلى المستويات الصيفية.

الظل وقت الظهيرة هو الأقصر في العام

نظرًا لأن الشمس في هذا اليوم تكون في أعلى موقع لها في السماء، ستلاحظ أن ظلك وقت الظهيرة هو الأقصر طوال العام.