الخلطة السحرية الرهيبة لتنظيف شباك المطبخ السلك من البقع والأتربة فى دقيقتين هيرجع جديد بمكون جبار ميخطرش على بال العفريت

الخلطة السحرية الرهيبة لتنظيف شباك المطبخ السلك ، يتساءل الكثير من الأشخاص عن طريقة تنظيف شباك المطبخ من كافة الدهون العالقة به باتباع خطوات بسيطة وطريقة حماية شباك المطبخ سواء كان عادي أو من النوع الألوميتال من الدهون المتراكمة بشكل مستمر، إليكم اليوم الحل السحري لواحدة من أهم المشكلات التي تواجها جميع ربات البيوت في تنظيف المطابخ والتي تتمثل في تراكم الدهون بالأماكن المختلفة منها خشب المطبخ و الجدران أو الشفاط أو الشباك أو أي من القطع الموجودة في المطبخ وبسبب الطهي المتكرر وتصاعد أبخرة الشواء والتحمير وكل ما يتعلق بأعمال الطهي المتنوعة لذا نقدم لكم اليوم أهم طرق تنظيف سلك شباط المطبخ من الدهون بطريقة بسيطة حتى أن يصبح نظيف.

الخلطة السحرية الرهيبة لتنظيف شباك المطبخ السلك

في اناء الاستانلس ستيل نقوم بإضافة كمية من الماء ويضاف لها القليل من الصودا الكاوية.

ويتم مزج المكونات معًا بشكل جيد، ويضاف لهم كمية قليلة من الكلور وقد تلاحظين بنفسك تصاعد الأبخرة النفاذة.

لذا ننسح دائمًا بارتداء الكمامة والقفازات خلال التحضير، كما أننا ننصح بعدم تحضير ذلك الخلطة بمكان قريب من الأطفال.

بعد أن يتم إضافة الكلور تقلب المكونات وتترك لمدة ساعتين.

نضع محلول التنظيف بداخل زجاجة رزاز مع الحرص على رش المحلول على كافة أنحاء الشباك مع مراعاة عدم ملامسته للعين أو الجلد لأنه له تأثير قوي على جلد.

يتم فرك الشباك بالسلك حتى التأكد من إزالة كافة الدهون المتراكمة.

الزيت للتخلص من الدهون