شوف عروض مكتبة جرير الأسبوعية jarir على الجوالات الحديثة 2021/2022 لفترة محدودة

تتوفر مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية اليوم ولفترة محدودة خلال آخر أيام شهر يونيو الحالي 2022 على جميع أنواع الجوالات الحديثة من آبل apple وأوبو Oppo، كما يتوفر لديهم عروض أخرى على أسعار باقي أنواع الجوالات الحديثة 2021/2022، وعلى أسعار جميع أنواع الأجهزة والإلكترونيات، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض مكتبة جرير jarir offers من خلال مقالات موقع ثقفني، فتابغونا…

عروض مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية

توجد بفروع مكتبات جرير خصومات مميزة على أسعار جميع أجهزة Apple في فروع المملكة، ومن خلال جرير أونلاين jarir online، ومنهم: خصم على سعر آبل أيفون 11 بسعة 128 بتوفير 960 ريال سعودي باللون الأخضر ، وتنزيل مميز آخر على سعر نفس الهاتف المميز باللون البنفسجي، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار هواتف سامسونج جالكسي اس 22 الترا بتوفير 1100 ريال سعودي بسعة 256 جيجابايت، وسرعة رامات 12 جيجابايت بألوان مختلفة.

تنزيلات السعودية في مكتبات جرير jarir offers

توجد عروض مميزة أخرى داخل الفروع وأونلاين على أسعار: هواتف سامسونج جالكسي اس 22 الترا بسعة 256 جيجابايت وسرعة تشغيل 12 جيجابايت من الجيل الخامس باللونالأخضر بحجم 4.2 بوصة، وعلى يعر نفس الهاتف المميز من Sumsung من الجيل الخامس 5G باللون الأبيض الفانتوم، وعروض متنوعة على أسعار هواتف سامسونج جالكسي زد فليب بسعة 256 جيجابايت وسرعة رامات 8 جيجابايت بألوان نسائية، وغيرهم من تنزيلات على أسعار باقي جوالات سامسونج Sumsung galaxy Z_ Flip بألوان مختلفة وبأسعار متفاوتة بين 3000 ريال سعودي، وحتى 6000 ريال، بتوفير 300 ريال سعودي على الأقل وهدايا قيمة بقيمة تصل إلى 1100 ريال.

تنزيلات خاصة من مكتبات جرير بالمملكة حتى نفاذ الكميات

توجد عروض أخرى مميزة في مكتبات جرير على أسعار: جميع هواتف هونر Honor 50 بسعة 256 جيجابايت من الجيل الخامس 5G بألوان مختلفة مثل: الأخضر، والكريستالي، والأسود الأنيق، والبنفسجي، بتوفير يصل إلى 600 ريال سعودي على السعر الأصلي، وجميع أسعاره بعد الخصم لا تتعدى 1850 ريال سعودي ويصنف واحد من أفضل الجوالات وأميزها سعرا في محلات الجوالات بمدن المملكة العربية السعودية كاملة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار جوالات سامسونج الأخرى.