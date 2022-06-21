انت الان تتابع خبر دعاء تسهيل الامتحان لطلاب الثانوية العامة .. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، وبالأخص مع بدء امتحانات الثانوية العامة، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن دعاء تسهيل الامتحان ودخول اللجنة وفي حالة النسيان، وسنتعرف عليها في هذا التقرير وتكون على النحو التالي:

أدعية تسهيل الامتحان لطلاب الثانوية العامة:

اللهم إني أسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم إني استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فردّه عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

يا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا، رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

اللهمّ يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع عليّ ضالتي، رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهُ قولي.