انت الان تتابع خبر بطريقة سريعة حضري الفلافل البيتي المقرمشة بطعم رائع ولذيذ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفلافل من الوجبات المحببة للجميع وخاصة الاطفال ويمكنك تقديمها كوجبة أفطار غنية بالاضافة للطحينة والسلطة الخضراء لتمدك وتمد عائلتك بقيمة غذائية عالية وخاصة أنها تعد من البقوليات

يحضرها البعض باستخدام الفول الابيض والبعض الاخر باستخدام الحمص وفي بعض الدول العربية كاليمن يتم صنعها من مزيج الحبوب المختلفة .

حضريها لعائلتك في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات متوفرة وبمذاق بغاية اللذة والطعامة .

وسنستعرض معاً أبسط طريقة لعمل الفلافل البيتي بخطوات سهلة وسريعة وبلون ذهبي رائع.

مكونات عمل الفلافل البيتي

تتكون الفلافل من مكونات بسيطة وسهلة هي كما يلي:ـ

1_كيلو من الحمص.

2_ملعقة كبيرة ملح.

3_ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة

4_نصف ملعقة صغيرة كركم.

5_ملعقة صغيرة كمون.

6_ملعقة كبيرة من النشا.

7_1 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

8_4 فصوص من الثوم.

9_حبة من البصل.

10_نصف حزمة من البقدونس الأخضر المفروم.

11_نصف حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

12_كوب صغير من الماء حسب احتياج العجينة.

13_زيت للقلي.

طريقة التحضير

يتم تحضير الفلافل البيتي بخطوات سهلة وسريعة هي كما يلي:ـ

.١ نبدأ أولاً بنقع الحمص في الماء لمدة لا تقل عن 12 ساعة، ثم نقوم بتصفيته من الماء.

.٢ ثم نقوم بطحن نصف كمية الحمص باستخدام محضرة الطعام أو الكبة الكهربائية ثم نضيف إليها نصف كمية البصل والثوم ونطحن حتي يصبح الخليط ناعم.

.٣ تضاف أوراق البقدونس والكزبرة ونستمر في خلط المكونات ثم نضيف حوالي نصف كوب من الماء تدريجيًا أثناء الخلط وحسب احتياج العجينة.

.٤ نستمر في خلط المكونات حتي تصبح ناعمة جداً ويتجانس الخليط تماماً، ثم نسكب الخليط في وعاء عميق.

.٥ ثم نقوم بطحن نصف كمية الحمص المتبقة بنفس الطريقة السابقة مع إضافة نصف كمية البصل والثوم وأوراق البقدونس والكزبرة.

.٦ نستمر في الخلط مع إضافة القليل من الماء حتي يصبح الخليط ناعم جداً.

.٧ يسكب خليط الحمص إلي الخليط السابق الذي تم طحنه، ثم نضيف النشا وبيكربونات الصوديوم.

.٨ ثم نضيف البهارات الملح والكمون والكزبرة الجافة، ثم نعجن المكونات جيداً حتي تختلط مع بعضها البعض وتتجانس تمامًا.

.٩ ثم ندخل عجينة الفلافل إلي الثلاجة لمدة ربع ساعة حتي تتماسك قليلاً.

طريقة التشكيل

.١ قبل تشكيل عجينة الفلافل نضع مقلاة عميق على نار متوسطة ثم نضيف إليها الزيت ثم نترك الزيت حتي يسخن تمامًا.

.٢ ثم نقوم بتشكيل عجينة الفلافل إلي كرات صغيرة في الحجم باستخدام اليد أو باستخدام الماكينة المخصصة لعمل الفلافل.

.٣ نضع الفلافل في الزيت ونتركها حتي تأخذ اللون الذهبي وتنضج مع مراعاة التقليب من حين لآخر.

.٤ ثم نخرجها من الزيت وتوضع على ورق المطبخ، حتي تجف من الزيت تمامًا ثم تقدم بالهنا والشفا.

نصائح عند عمل الفلافل بالمنزل

.١ نحرص على نقع الحمص جيدا قبل استخدامه لمدة لا تقل ن 12 ساعة على الأقل.

.٢ إذا تم حفظ عجينة الفلافل داخل الفريزر فيجب حفظها بدون إضافة البهارات أو النشا أو بيكربونات الصوديوم تضاف هذه المكونات قبل القلي مباشرة.

.٣ يجب أن يكون الزيت المستخدم ساخن ويفضل أن تكون درجة حرارة النار متوسطة حتي لا تحترق الفلافل من الخارج دون أن تنضج.