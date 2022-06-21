خدعة بصرية: أول ما تشاهده في هذه الصورة يعكس شخصيتك ويكشف كيف يراك زوجك وأفضل وأسوأ صفاتك برأيه .. اكتشف المزيد!

بل قد تجعلهم ينظرون الى أنفسهم بعيون الآخرين وهذه هي حال هذه الصورة التي تساعد كل من يراها على أن تكتشف ما يقوله زوجها عنها وأن ترى نفسها بعينيه.

1 وجه الموناليزا

في حال رأيت أولاً وجه الموناليزا أو الجوكندا الشهيرة فور نظرك إلى هذا الرسم، فهذا يشير إلى أن زوجك يراك بهذه الطريقة: أنت قنوعة ولا تكثرين من الطلبات وتتمتعين بالقدرة على الانسجام مع كل الظروف أياً تكن. كما أنّه يمكنك أن تفهمي ما يريد من دون أن ينطق بأي كلمة أحياناً. وأنت أيضاً قادرة على التحكم بانفعالاتك، بل إنّك تسارعين إلى تهدئته في حال شعر بالغضب. لذا ترين أنه يسارع إلى التحدث إليك كلما واجه مشكلة صعبة.

وفي المقابل، تدلّ رؤيتك لوجه الموناليزا أنّ زوجك ينتقد مسارعتك إلى تقديم المساعدة للجميع من دون الاهتمام بنفسك. فهو يفضل دائماً أن تتمكني من تحقيق التوازن بين ذاتك وبين اهتماماتك الأخرى مثل المنزل والعمل والأسرة.

2 الماء والأسماك

إذا رأيت الأسماك والماء أولاً، فأنت بنظر زوجك: رفيقة الحياة التي لا يمكنه التخلي عنها أبداً. وأنت قادرة على الانسجام مع وجهات نظره وشخصيته وآرائه واهتماماته. كما أنّك المرأة الحنون التي تحاول القيام بكل ما في وسعها ليشعر هو بالسعادة. وأنت أيضاً تتمتعين بنظره بالذكاء الذي يجعلك تتخطين الكثير من المواقف الصعبة بمفردك وأثناء غيابه. وهكذا يرى أنه يمكنه الاعتماد عليك في كل الظروف. إلا أنه يعرف تماماً أن لقدرتك على التحمل حدوداً لا يمكنك تجاوزها. لذا يسعى إلى إزاحة الثقل عن كاهلك كلما استطاع ذلك.

وفي المقابل أنت بنظر زوجك امرأة حساسة جداً وعليه توخي الحذر والدقة الشديدة في التعامل معها. لذا يفضل أحياناً الابتعاد عنك لبعض الوقت، ليس لأنه يشعر بالملل، بل للتفكير بأفضل طريقة يمكنه اتباعها في التعامل معك لعدم إيذاء مشاعرك.