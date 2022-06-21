اصنعي بنفسك غريبة النشا الهشة بطعم حكاية وتعرفي على سر نجاحها وقوامها دائب من أول مرة!

فهي تتميز بقوام ناعم ورائحة جميلة تجذب الناس إليها، وهى من الحلويات التي تمتلك قوام دائب ولذيذ، والكثير من الناس يفضلون صنعها في البيت بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن.

كما انها تقدم بجانب المشروبات الساخنة والباردة، وسنتعرف من خلال موقع اثراء، على طريقة عمل غريبة النشا الهشة بطعم حكاية وسر نجاحها بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل غريبة النشا الهشة

تتكون من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها حتى نقوم بصنع مخبوزات جميلة وناعمة وهى كالتالي:-

كوب من النشا.

كوب وربع من الدقيق.

مقدار كوب من السكر الناعم.

كوب وربع من الزبدة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بياض بيضة واحدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير غريبة النشا الهشة بطعم حكاية أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

.١ نحضر المضرب الكهربائي ونضع به بياض البيض، والسكر، والفانيليا، والزبدة ونخفق جيداً حتى نحصل على قوام كريمي.

.٢ ثم نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر، والنشا ونخفق برفق حتى تمتزج المكونات ويختفي الدقيق تماماً.

.٣ نحضر صينية كبيرة الحجم ونضع عليها ورقة الزبدة، ثم نقوم بتشكيل العجين إلي كرات صغيرة الحجم ونضعها على الصينية.

.٤ ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نضع الصينية داخل الفرن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.

.٥ نخرجها من الفرن ونضعها على طبق التقديم ونزينها بالمكسرات ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل غريبة النشا الهشة

توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على مخبوزات ناجحة وهى كالتالي:-

يفضل أن تكون الزبدة لينة بدرجة حرارة الغرفة.

كما يفضل تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية داخلها.

عدم الإفراط في العجن حتى لا يصبح العجين قاسي أثناء التشكيل.

كما يفضل عدم وضع كمية كبيرة من البيكنج بودر لا يتضاعف حجمها أكبر من اللازم.

يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

مراقبة الغريبة جيداً أثناء الخبز حتى لا تحترق.

كما يفضل أن تكون جميع المقادير مظبوطة حتى نحصل على غريبة هشة وجميلة.

يفضل وضع الصينية على الرف الأوسط داخل الفرن حتى نجعل لونها ذهبي جميل.

يفضل أن يكون الدقيق المستخدم من نوع جيد حتى نجعلها مثل الجاهزة تماماً.

كما يفضل تشكيل الغريبة على حسب الأشكال التي ترغبين بها.

يفضل أن تكون درجة الحرارة متوسطة حتى لا تحترق داخل الفرن.

غربية بالفسدق

.١ نحضر وعاء ونضع كوب من السكر البودرة، وكوب من السمنة ونخفق جيداً حتى نحصل على قوام كريمي.

.٢ ثم نقوم بإضافة ثلاث أكواب من الدقيق ونقلب برفق حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.

.٣ نقوم بتشكيل العجين على شكل كرات متوسطة الحجم ونرصها على صينية كبيرة.

.٤ ثم نقوم بوضع حبات الفسدق على كات العجين وندخلها الفرن حتى تنضج تماماً.