هل تعلم أن شكل أسنانك يعكس شخصيتك ويكشف أسرارك فورا؟! .. اكتشف المزيد

لكن، احذري، فحين تبتسمين، تظهر فإن أسنانك تظهر للعيان وقد تكشف بأشكالها المختلفة، بعض جوانب حياتك وصفات شخصيتك.

فهل أسنانك مربعة أم؟ بيضاوية؟ مثلثة؟ أم مستطيلة؟ إذاً، راقبيها وتعرفي إلى ذاتك من خلالها. فهي قد تقول الكثير عن شخصياتك واسرارها.

1-أسنان بيضاوية

هل تأخذ أسنانك الأمامية الشكل البيضاوي؟ أنظري إليها بإمعان، فإذا كانت إجابتك هي بالإيجاب، فهذه دلالة على أنك شخص خجول وحساس جداً، ما يعني أنّ كل المواقف والنظرات والكلمات قد تترك أثراً عميقاً في داخلك وأنك لا تكونين الصداقات بسرعة وسهولة. وفي المقابل، يكشف شكل أسنانك البيضاوي الجانب المنظم والإبداعي من شخصيتك. فهل هذا صحيح؟

2- أسنان مربعة

أنظري جيداً إلى تلك الأسنان الأمامية التي تكشفها ابتسامتك الجميلة، فهل هي أقرب بشكلها إلى المربع؟ إذاً، اعلمي أن هذا يدل على أنّك امرأة تتسم بشخصية وطباع هادئة وأنه يسعك، في معظم الأوقات، أن تسيطري على انفعالاتك ومشاعرك ولا سيما في الحالات التي تدعو إلى التوتر والغضب. بل إن شكل الأسنان هذا يدلّ أيضاً على أنك تتحلين بالموضوعية في نظرتك إلى الأمور وفي علاجك المشكلات أياً تكن. إذاً، أنت صاحبة شخصية مميزة ونادرة الوجود في زمن الضغط الدائم.

3- أسنان مستطيلة الشكل

قد يحدث أن تكون اسنانك الأمامية مستطيلة الشكل، ابتسمي وتأكدي. وهي تشير إلى أنك تمتلكين الكثير من الطاقة وتستطيعين القيام بمعظم الأعمال التي توكل إليك وتتحلين بالقدرة الكبيرة على أخذ القرارات أياً تكن المواقف التي تتطلب ذلك. وفضلاً عن ذلك، يمكنك حلّ معظم المشكلات التي تواجهينها، فأنت عملية ومخططة ممتازة. لذا، عادة ما يلجأ إليك الآخرون لتساعديهم على إحداث التغيير في حياتهم، أياً يكن نوع هذا التغيير، فأنت موضع ثقة الاشخاص المحيطين بك.

4 - أسنان مثلثة الشكل

نعم، قد تأخذ أسنانك الأمامية شكل مثلث. وفي هذه الحال، يمكن القول إنك تتمتعين بالحيوية والنشاط على المستويين الجسدي والفكري وتبذلين الكثير من الجهود من أجل الوصول إلى أهدافك، أياً تكن المصاعب التي قد تواجهينها. كما أنّك تولين العناية الكبيرة لأن تعيشي أياماً ملؤها الصحة والفرح. أما ما يساعدك على هذا فعاملان أساسيان: تفاؤلك وخيالك. فانطلقي ولا تترددي، الحياة أمامك!