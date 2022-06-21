نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف على كيفك في السعودية يقدم عروض تحطيم الأسعار في المقال التالي

على كيفك واحد من أشهر السلاسل التجارية المنتشرة في المملكة العربية السعودية وهي سلسلة متاجر شاملة تقدم منتجات متنوعة بداية من المنظفات ومنتجات العناية الشخصية والورقيات وحتى أجهزة المنزل الصغيرة والكبيرة، ومجلة تحطيم الأسعار الصادرة عنهم مؤخرًا تسري خلال الفترة من التاسع عشر من يونيو وحتى الثامن من يوليو من عام 2022م أو حتى نفاذ الكميات، كما وجب التنويه إلى أن الكمية محدودة لكل عميل بمعنى أن هناك حد أقصى من كمية المنتج الواحد للعميل الواحد. عروض الأجهزة في على كيفك المكنسة الكهربائية تعتبر صديق كل ربة منزل فهي تسهل عليها عملية التنظيف بشكل كبير وتوفر لها في الوقت والجهد.

والتطورات التكنولوجية تشمل كذلك هذه النوعية من الأجهزة فأصبح هناك أنواع من المكانس ذات مهام متعددة وتقدمها جميعًا بجودة مرتفعة.

مثل مكنسة كروس ويف التي تتميز بقدرتها على غسل وتنظيف السجاد وجميع أنواع الأرضيات.

المكنسة ذات قدم دوار وتشمل التنظيف الرطب والجاف وكذلك تحتوي على خزان ماء يمكن إزالته وفلتر لالتقاط الشعر لنظافة أكثر.

سعر المكنسة 1199 ريال سعودي.

ومن الأجهزة العديدة المعروضة كذلك جهاز لا غنى عنه في المطبخ حيث يمكن استخدامه مع جميع أنواع الشوربة مثل شوربة العدس وكذلك مع الفواكه وغيرها من الاستخدامات.

يوجد خلاط يدوي 700 وات مع إناء 500 مل بسعر 259 ريال سعودي. تحطيم أسعار المنظفات والورقيات المنظفات بمختلف استخداماتها وأنواعها متوفرة ضمن عروض على كيفك مثل مساحيق الغسالات الأوتوماتيك ومساحيق غسالات الأطباق ومنظفات الحمامات والمطهرات.

ومن الأمثلة على ذلك برسيل شامبو عباية وزن 4 لتر بسعر 26.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال، وهو خيار مناسب لغسيل العبايات وغيرها من الملابس ذات اللون الأسود للحفاظ على رونق اللون.

كذلك متوفر شامبو عباية لنفس الغرض من تايد 2.5 لتر سعره 19.95 ريال سعودي بدلًا من 27.95 ريال.

وبالنسبة للمنظفات يوجد منظف ديتول لجميع الأغراض الذي يقوم بالتنظيف والتطهير وإعطاء رائحة منعشة في نفس الوقت.

العرض المقدم عليه زجاجة 3 لتر بالإضافة إلى بخاخ 500 مل فقط بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 54.95 ريال.

أما الورقيات فتوجد العديد من الأصناف والأنواع مثل مناديل وجه من هلا 10 عبوات بسعر 18.95 ريال بدلًا من 21.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة على كيفك في السعودية يقدم عروض تحطيم الأسعار - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف على كيفك في السعودية يقدم عروض تحطيم الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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