شوف أقوى العروض على كل مستلزمات البيت في كل فروع هايبر بنده ﻻ تفوت الفرصة وإعرف العروض لتشتري بأرخص اﻷسعار

​ هايبر بنده السعودية عروض وتخفيضات متميزة جدًا لشهر الصيف خلال يونيو 2022، هايبر بنده السعودية أكبر شركات التجزئة الغذائية في المملكة العربية السعودية ويوجد به كافة المستلزمات المنزلية من مواد غذائية وحتى الأجهزة الكهربية والمنظفات والأدوات المنزلية، وجميع هذه المنتجات بأسعار تتنافس مع كافة الأسواق الآخرى، ولذلك فإن معظم المواطنين والوافدين و العاملين و المقيمين و الحجاج والمعتمرين في المملكة العربية السعودية ينتظرون العروض التي يتم تقديمها من هايبر بنده السعودية، وموضوع اليوم عن هايبر بنده العروض والتخفيضات التي سوف يقوم بتقديمها خلال فصل الصيف 2022.

​ بنده في المملكة العربية السعودية

بنده السعودية هي مجموعة من شركات التجزئة الغذائية المتميزة جدًا الموجودة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط بشكل عام بعدد فروع كبير ، وهذه الشركات متميزة جدًا في العديد من الأمور التي جعلتها تحقق نجاح كبير في وقت قصير للغاية، ويوجد لهذه الشركة مجموعة كبيرة من الفروع في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفروع في دول الوطن العربي. إضافة لجودة المنتجات التي تقدمها أسواق هايبر بنده فهي أيضآ تقدم خدمة ما بعد البيع على أعلى مستوى

​ هايبر بنده السعودية عروض وتخفيضات متميزة جدًا لشهر الصيف خلال يونيو 2022

هذا الإسبوع تقدم شركات بنده السعودية مجموعة من العروض والتخفيضات المتميزة للغاية، وإليكم بعض هذه العروض فيما يأتي:

• جبنة شيدر المراعي سعر القطعه 14.95 ريال سعودي.

• لبن فاخر كامل الدسم المراعي 400 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

• جامبو برجر سادة جامبو برجر ساديا واحد كيلو جرام بسعر 24.95 ريال سعودي.

• حلاوة طحينية سادة طعمة 250 جرام بسعر 7.95ريال سعودي.

• شراب شعير باربيكان سعر ربطة 12.95 ريال سعودي.

• مبيض بنده 1×2 بسعر 19.95 ريال سعودي.

• منعم الأقمشة بنده 2 لتر سعر الحبه 13.95 ريال سعودي.

• شامبو العباية تايد الأصلي+ داوني 2،5 لتر سعر الحبه 29.95 ريال سعودي.

• شامبو غسيل العباية أناقة برسيل سعر الحبه 39.95 ريال سعودي.

• مزيل البقع عن الاقمشة فانيش 1،8 لتر+500 مل بسعر 19.95 ريال سعودي.

• مسحوق غسيل اريال مركز 5 كيلو سعر الحبه 50 ريال سعودي.

• مسحوق غسيل مركز جنتو 5 كيلو 2 حبه بسعر 50 ريال سعودي.