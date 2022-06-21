شوف أقوى العروض و أكبر التنزيلات في اﻷسعار داخل أسواق العثيم فلا تفوت الفرصة و بادر بشراء ما تحتاج إليه من العثيم

​ عروض متميزة من أسواق العثيم السعودية، لشهر الصيف خلال شهر يونيو 2022 ،من الموضوعات المهمة جدًا في المملكة العربية السعودية هذه الأيام والتي يتسائل عنها كافة المواطنين والوافدين و العاملين و المقيمين و الحجاج و المعتمرين في المملكة العربية السعودية هي العروض و التخفيضات التي سوف تقدمها أسواق العثيم السعودية بكافة فروعها خلال شهر يونيو 2022 وذلك لأنها عروض الصيف الكبيرة وعروض الصيف داخل العثيم كل عام تكون عروض متميزة وكبيرة ومنتظرة من الجميع، وخلال هذا المقال عزيزي العميل سأذكر لك العديد من العروض المتميزة والتخفيضات والتنزيلات في اﻷسعار داخل اسواق العثيم وعليك بمتابعة هذا المقال إلى النهاية للإطلاع على هذه العروض.

​ مالك أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية

أسواق العثيم السعودية سميت بهذا الأسم نظرًا مؤسسها و مالكها ومديرها عبدالله صالح علي العثيم، وهو واحد من أكبر رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية وله العديد من الشركات المتنوعة.

وقد عمل في العديد من الوظائف التي أكسبته الخبرة مما جعلته يتفوق في المجال بسرعة وسهولة ويسر، ويوجد للعثيم مجموعة كبيرة من الفروع في كافة أنحاء المملكة ويفضله عدد كبير من المواطنين في المملكة. كما تتميز أسواق العثيم بحسن إستقبال العملاء و جميل معاملتهم و سهولة و يسر حل أي مشكلة لهم وذلك كله ضمن سياسة الشركة التي تسعى لكسب ثقة العميل في أسواق العثيم

​ عروض متميزة من أسواق العثيم السعودية لشهر الصيف خلال شهر يونيو 2022

تقدم أسواق العثيم مجموعة من العروض والتخفيضات المتميزة جدًا وإليكم بعض هذه التخفيضات فيما يأتي:

• جبنة براميلي سادة بسعر 56.95 ريال سعودي.

• فريش فارم لانشون انواع 250 جرام بسعر 27.95 ريال سعودي.

• فريكو فلمنك جودا 250 جرام بسعر 39.95 ريال سعودي.

• جبنة شيدر ابيض 250 جرام بسعر 39.95 ريال سعودي.

• روتانا زبده نيوزلندي بسعر 159.95 ريال سعودي.

• جبنة شيدر أحمر 250 جرام بسعر 39.95 ريال سعودي.

• امتنان فرنساوى بسعر 140 ريال سعودي

• زيتون اسباني سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي.

• فراخ ستربس عادى واحد كيلو بسعر 87.95 ريال سعودي.

• دجاج مقلي عادي شيكا بيتا بسعر 57 ريال سعودي.

• العابد السمان مجمد 2 قطعة بسعر 31.95 ريال سعودي.

• زمزم جلاش الآلي 350 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي.

• ميتلاند برجر عائلي 1 كيلو جرام بسعر 48.95 ريال سعودي.