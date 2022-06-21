نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم على اللحوم تصل الى 50% في جميع الفروع في المقال التالي
عروض العثيم المملكة العربية السعودية، يقوم هايبر العثيم بتوفير أكبر العروض واقوي الخصومات المذهلة التي تتواجد بالشكل المستمر طوال العام أما أن تكون من المنتجات الغذائية والغير غذائية مثل، الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والمجمدات والخضروات والعديد من السلع الأخرى التي تتواجد في هايبر العثيم، كما أنه يعتبر من الأسواق الناجحة الشهيرة التي يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية والتي استطاعت تقديم ومنح العروض الكبيرة والخصومات المذهلة للمواطنين المتواجدين في المملكة العربية السعودية.
عروض العثيم السعودية
سوق بنده يكون من ضمن أكبر السلاسل القوية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما يتوافر في السوق العديد من الأصناف والأقسام حتى يتوافر كل المتطلبات والاحتياجات التي يحتاج لها العملاء المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ومن ضمن تلك الأقسام كالآتي، القسم الخاص بالحيوانات الأليفة والأجهزة المنزلية والمأكولات ومنتجات الأطفال والأجهزة الكهربائية مع العديد من المنتجات الثانية التي يحتاج لها كل فرد بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات العثيم اليوم
- الحليب البودر من النوع هالي مقدار 1800 جرام يكون بسعر 45.95 بدلًا من 57.95 ريال سعودي.
- 2 * 500 جرام من شبيهة الجبن نوعها أنكور الكريمي تكون سعرها 22.95 بدلًا من 29.50 ريال سعودي.
- 10 كيلو جرام من الأرز السفير المزة سيلا البسمتي الكريمي يكون بسعر 49.95 بدلًا من 72.95 ريال سعودي.
- عدد 3 حبات من المكرونة نوعها وفرة المنوع مقدار 400 جرام سعرها يكون 4.95 بدلًا من 9.75 ريال سعودي.
- 5 كيلو جرام من الصابون المركز نوعه اريال الأزرق يكون بسعر 44.95 بدلًا من 89.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلوغرام من لحم العجل البلدي بغير عظام يكون 55.95 ريال سعودي.
- لحم الغنم سواكني مقدار كيلو جرام يكون بسعر 49.95 ريال سعودي.
- لحم الغنم النعيمي مع العظام مقدار كيلو جرام سعره يكون 69.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من اللحم شياه النعيمي بالعظام يكون 34.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من مكعبات البقري البرازيلي توب سايد تكون 31.95 ريال سعودي.
- اللحم الحاشي بغير عظام مقدار كيلو جرام تكون بسعر 36.95 ريال سعودي.
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